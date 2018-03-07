Бизнес / Транспорт

Пассажиры «Победы» смогут развлекаться на борту

На систему мультимедиа лоукостер готов потратить более 600 млн рублей
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Единственный российский лоукостер «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») проводит тендер на поставку оборудования и программного обеспечения для доступа к системе развлечений на борту через WiFi, говорится на сайте госзакупок. Итоги тендера авиакомпания планирует подвести 12 марта, заключить договоры с победителями – не позднее 23 марта.

«Победа» хочет обеспечить системой развлечений 30 самолетов Boeing 737-800, следует из документации. Сейчас у нее в парке 17 судов, к концу этого года будет 24, к концу следующего – 30. Тендер состоит из четырех лотов: на поставку оборудования (не более 20 млн руб. на судно), на поставку программного обеспечения (не более 350 000 руб. на судно), на поставку мультимедиа-контента (он должен стоить заказчику не более 100 руб. на каждого пассажира) и на обеспечение доступа в интернет – не более 200 руб. на пользователя на рейс.

То есть всего в оборудование и софт лоукостер готов инвестировать до 610,5 млн руб.

Заявки на тендер поступили, стоимость услуги для пассажиров еще обсуждается, говорит человек, близкий к авиакомпании. Как следует из документации тендера, пассажиры «Победы» за отдельную плату смогут получать через свои гаджеты доступ к мультимедийной системе развлечений по WiFi. Контент должен включать минимум 10 фильмов на русском языке и хотя бы один на английском в каждой из 11 категорий (премьеры, сериалы, фантастика, детективы, детские и т. д.), игры, музыку и видеоклипы. Система также будет открывать доступ к онлайн-магазину, говорится в документации тендера: продавать через ресурс «Победы» будут товары всех категорий: электроника, бытовая техника, книги, дом и сад, строительство, красота и здоровье.

Как следует из документации, контент, возможно, будет поставляться «Победе» бесплатно. Он сможет содержать рекламу. Также контент, возможно, будут оплачивать партнеры из числа поставщиков товаров, говорит человек, близкий к авиакомпании.

«Систему развлечений на среднемагистральных судах (как у "Победы") в России никто, кроме "Аэрофлота", не предлагает. На дальнемагистральных лайнерах системы развлечений есть у "Аэрофлота", а также у "России" и чартерных перевозчиков. Правда, у последних они зачастую отключены», – рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Мы смотрим на лучшие зарубежные практики, и система развлечений через WiFi – отличная сервисная история для современной авиакомпании. У нас в основном молодая аудитория, которой, несомненно, будет интересна такая услуга», – объясняет представитель «Победы» Елена Селиванова.

«Большинство европейских авиакомпаний уже предлагают интернет на дальнемагистральных рейсах, ожидается, что в том же направлении будет развиваться ситуация с ближними рейсами. Системы развлечений на среднемагистральных лайнерах пока встречаются редко, но этот тренд нарастет», – рассказывал партнер Bain & Company Андрей Панов.

«Победа» предлагает самые низкие цены на своих маршрутах по сравнению со всеми конкурентами, сообщали по итогам своих исследований ресурсы OneTwoTrip и Aviasales. При этом лоукостер просто не предлагает даже за плату некоторые услуги, доступные у классических перевозчиков, например питание. «Мы оценивали сервис "Победы" вне общего рейтинга. Не потому, что ее услуги некачественные, а потому, что многих услуг просто нет и по нашей методике она набрала бы ползвезды из пяти возможных», – рассказал Пантелеев («Авиапорт» составляет рейтинг «Сервис в российском небе»).

«Идея развлечений на борту лоукостера не нова. Так, Norwegian имеет систему развлечений даже на своих рейсах по Европе. Внедрить in-flight entertainment собирается easyjet. Хотя у крупнейшего европейского лоукостера Ryanair такой услуги нет», – говорит независимый авиационный эксперт, создатель ресурса aviablogger Константин Парфененок. У «Победы» увеличивается количество длинных рейсов, поэтому система развлечений может быть востребована, все будет зависеть от цены и качества контента, добавляет Парфененок. Если сделать контент бесплатным (как у «Аэрофлота»), то пассажиры получили бы дополнительный хороший стимул, но это не соответствует модели лоукостера, рассуждает эксперт.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
16:21 07.03.2018
Повеселятся... на нераскладываемых сиденьях с бутербродом в зубах, 5 килограмовой сумкой, платным багажом и отжатыми на входе добролетными проводниками детскими игрушками купленными в магазине предполетной зоны. Спасибо вам за лоукостер по цене премиума!
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