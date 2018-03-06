«Аэрофлот» будет лишать дебоширов элитного статуса Андрей Гордеев / Ведомости

Пассажиры, которые грубо нарушили правила поведения на борту самолета или при предполетном обслуживании, будут лишены элитного статуса и привилегий в программе лояльности «Аэрофлот бонус». Накопленные за время участия в программе мили будут аннулированы, а счет участника закрыт. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». То есть дебоширы будут лишаться серебряных, золотых и даже платиновых карт (дают большее количество миль при покупке билетов, доступ в бизнес-залы и другие привилегии).

В последнее время участились случаи деструктивного поведения пассажиров на борту. В этом году на рейсах «Аэрофлота» зафиксировано уже девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании. Анализ показал, что практически все дебоширы являются элитными пассажирами, объясняет «Аэрофлот». Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот бонус» считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев, говорится в релизе компании.

Правила программы «Аэрофлот бонус» предусматривают не только аннулирование счета участника за оскорбительное поведение по отношению к работникам авиакомпании, но и запрет на повторную регистрацию в программе. То есть лишенный привилегий дебошир не сможет в дальнейшем участвовать в программе, предупреждает «Аэрофлот». С 1 июня авиакомпании также смогут отказывать в перевозке пассажирам, нарушившим правила поведения на борту (черные списки). У программы «Аэрофлот бонус» 6,8 млн участников, уточнил представитель авиакомпании.

Одним из первых, лишенных статуса за дебоширство, стал помощник главы Якутии Евгений Шигапов, рассказал человек, близкий к группе «Аэрофлот». 16 февраля Шигапова сняли с рейса Москва - Якутск: чиновник пытался проникнуть в кабину самолета и поговорить с командиром воздушного судна. Шигапов, как и глава Якутии Владимир Борисов с супругой Прасковьей Борисовой, летел бизнес-классом. Якутские СМИ сообщали, что перелеты бизнес-классом за счет бюджета не положены Шигапову по должности. Билеты бизнес-класса стоят в одну сторону от 50 700 руб. (экономкласс – от 16 000 руб.).

6 января «Аэрофлот» снял с рейса Москва - Алматы жену футболиста Андрея Аршавина (сейчас играет за казахстанский «Кайрат») Алису Аршавину с детьми: Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из экономкласса в бизнес-класс, после начала движения самолета игнорировала требования экипажа пристегнуть ремнями одного из своих детей и не пристегивалась сама, объясняла авиакомпания. При этом Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж». Вылет из-за нее был задержан на час, «Аэрофлот» намерен взыскать с Аршавиной расходы. У нее нет элитного статуса, уточнил источник, близкий к группе «Аэрофлот».

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