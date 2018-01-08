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«Аэрофлот» назвал причину снятия с рейса жены футболиста Аршавина

Жену футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса «Аэрофлота» 6 января Москва - Алма-Ата за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа, разъяснила сегодня авиакомпания.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение», - говорится в сообщении.

«Аэрофлот» подтвердил информацию о том, что Аршавина пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса из экономкласса и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. По данным авиакомпании, экипаж несколько раз устно предупредил пассажирку о недопустимости таких действий, выдал письменное предписание, а когда все это не возымело действия, командир воздушного судна решил снять пассажиров с рейса.

Инцидент произошел 6 января на рейсе SU1946. «Аэрофлот» напоминает, что «располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки». «С июня 2018 г. авиакомпании получат законное право включать в черные списки деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке», - резюмирует авиакомпания.