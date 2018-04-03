В России появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования
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3 апреля Госдума приняла в третьем чтении поправки в Устав железнодорожного транспорта. Они разрешают перевозчику не возвращать деньги за неиспользованный билет на поезд дальнего следования, проданный по нерегулируемым тарифам. В России регулируются только тарифы на проезд в плацкарте. Цены на все остальные – купе, СВ и проч., а также на сидячие места в скоростных поездах («Сапсан», «Аллегро», «Ласточки») – устанавливает РЖД. Именно на них и могут появиться невозвратные билеты.
Сейчас при возврате билета за восемь часов до поездки и более пассажир получает обратно полную его стоимость, при возврате за 2-8 часов удерживается половина стоимости плацкарты (составная часть цены билета, формирует от 35 до 80% общей стоимости в зависимости от класса обслуживания), при возврате менее чем за два часа – удерживается вся стоимость плацкарты.
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