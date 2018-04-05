Новую полосу в «Шереметьево» за 55 млрд рублей не запустят к ЧМ-2018

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Шереметьево» и «Домодедово» смогут принять гостей чемпионата без двух строящихся полос Евгений Разумный / Ведомости

Это следует из доклада Росавиации (заказчик обеих полос), который она представила на межведомственном совещании у замминистра транспорта Александра Юрчика 6 марта. Полосы в «Шереметьево» и «Домодедово» строятся с 2011 и 2014 гг. соответственно и должны были быть сданы в 2017 и 2016 гг. Оба объекта включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» (ВПП-3) – самый дорогой объект программы, она обойдется в 55,7 млрд руб., еще 8,4 млрд руб. потребуется на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы.

На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май), сказано в докладе. «Ведомости» ознакомились с его содержанием, верность информации подтвердили три участника совещания и два федеральных чиновника. В докладе перечислены причины отставания от графика: долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности. Построенную полосу еще должен проверить Ростехнадзор и сертифицировать, поэтому реальный срок ввода ее в эксплуатацию – сентябрь 2018 г., говорится в документе. При этом еще год назад Росавиация решила, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек, их достроят в 2018–2020 гг.