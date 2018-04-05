«Газпром» и «Роснефть» померятся кошельками

Они будут бороться за шельф на аукционах – такой законопроект подготовило правительство

Евгений Разумный / Ведомости

Правительство одобрило поправки Минприроды о конкурентном лицензировании континентального шельфа, сообщила пресс-служба министерства. Согласно им из закона «О континентальном шельфе России» предлагается исключить пункт, предусматривающий безальтернативный безаукционный порядок предоставления в пользование участков недр на шельфе. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

По закону право работать на шельфе в России имеют «Роснефть» и Газпром» (уже 80% лицензий на шельфе распределено между ними). Часто возникали спорные ситуации, когда обе компании претендовали на один и тот же участок. В таких случаях они, как правило, договаривались сами или правительство решало, кому отдать лицензию на шельфе.

Если предложенный Минприроды законопроект будет принят, то такие участки будут выставляться на аукцион и выиграет компания, которая предложит бОльшую цену. «Дабы «Газпром» и «Роснефть» не ломали копья, а вместо этого померились кошельками», – говорил в августе 2016 г. министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью «Ведомостям».

«Правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования, что негативно сказывается на освоении недр в современных экономических условиях», – приводятся слова Донского в сообщении Минприроды.

Вопрос о проведении аукционов на спорные участки возник, когда в 2013 г. «Газпром» и «Роснефть» подали одну заяву на Северо-Врангелевский участок в Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В итоге компании договорились разделить участок пополам.

В 2015 . они заинтересовались лицензией на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря (запасы по С1 + С2 – 121 млрд куб. м). Роснедра решили никому его не отдавать до принятия закона, предусматривающего проведение аукциона на спорные участки. Одновременно правительство ввело временный мораторий на предоставление недропользователям новых участков на шельфе.

«Ведомости» ожидают комментариев «Газпрома» и «Роснефти».