Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Минтранс жертвует «Икаром»

Минтранс пообещал остановить полеты Pegas Fly в Таджикистан

Это беспрецедентное решение, но как его исполнить – непонятно
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Заместители министров транспорта России и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились о запрете полетов между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию. Об этом говорится в протоколе встречи. Документ был подписан в минувший четверг, 5 апреля, в Москве и разослан авиакомпаниям. «Ведомости» ознакомились с протоколом. Его подлинность подтвердили два участника встреч и менеджер авиакомпании, знающий о нем от чиновников. Документ публикации не подлежит, говорится в нем.

Сезон зима 2017/18 г. завершился 25 марта. Полеты на российско-таджикском направлении в новом сезоне начала только российская авиакомпания «Икар» (летает под брендом Pegas Fly), аффилированная с турецким туроператором Pegas Touristic: из «Жуковского» со 2 апреля в Курган-Тюбе (4 раза в неделю), с 4 апреля – в Худжанд (3 раза), с середины апреля планируется открыть 3 раза в неделю рейсы в столицу страны Душанбе.

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