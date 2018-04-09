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Российский Минтранс пообещал остановить полеты Pegas Fly в Таджикистан из «Жуковского». Авиакомпания «Икар»

Заместители министров транспорта России и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились о запрете полетов между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию. Об этом говорится в протоколе встречи. Документ был подписан в минувший четверг, 5 апреля, в Москве и разослан авиакомпаниям. «Ведомости» ознакомились с протоколом. Его подлинность подтвердили два участника встреч и менеджер авиакомпании, знающий о нем от чиновников. Документ публикации не подлежит, говорится в нем.

Сезон зима 2017/18 г. завершился 25 марта. Полеты на российско-таджикском направлении в новом сезоне начала только российская авиакомпания «Икар» (летает под брендом Pegas Fly), аффилированная с турецким туроператором Pegas Touristic: из «Жуковского» со 2 апреля в Курган-Тюбе (4 раза в неделю), с 4 апреля – в Худжанд (3 раза), с середины апреля планируется открыть 3 раза в неделю рейсы в столицу страны Душанбе.