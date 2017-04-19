«Главная цель – вывести «Жуковский» на биржу»

Гедиминас Жемялис рассказывает, когда Avia Solutions Group окупит инвестиции в «Жуковский» и почему не интересуется региональными аэропортами, и объясняет, как компания пострадала от банкротства «Трансаэро»

Литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с «Ростехом» построила аэропорт «Жуковский», мало известна на российском авиатранспортном рынке. Как компания сдвинула с места давний проект четвертого московского аэропорта? Как получила в партнеры могущественную госкорпорацию? Последняя загадка: почему «Жуковский» получил статус регионального аэропорта, который дает ему большое преимущество над «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в сегменте международных перевозок. На эти вопросы в интервью «Ведомостям» ответил крупнейший бенефициар (около 40%) и председатель совета директоров ASG Гедиминас Жемялис. Он планирует расширять «Жуковский», но инвестиции в авиатранспортный комплекс России за пределами Московского авиаузла считает бесперспективными.

Россия для ASG – один из крупнейших регионов по техническому обслуживанию самолетов, и компания в 2015 г. даже стала убыточной из-за банкротства «Трансаэро». У Жемялиса свое мнение о том, кто в этом виноват и почему это так тяжело пережили российские лизинговые компании.

– Каким в этом году будет пассажиропоток «Жуковского»?

– Мы планируем около 1,7 млн пассажиров.

– Вы вложили в терминал около 2 млрд руб., или $27 млн, – когда планируете окупить инвестиции?

– 1,3–1,5 млн пассажиров в год – при таком трафике аэропорт выходит на самоокупаемость. Он не берет кредитов, существует на средства акционеров. Планируем, что в этом году он начнет приносить прибыль.

У нас нет цели окупить за какой-то определенный срок, есть задача получать постоянный доход от актива. И чтобы актив постоянно рос в цене. А главная цель – вывести компанию («Жуковским» владеет АО «Рампорт аэро». – «Ведомости») на биржу – возможно, московскую.

– Сколько минимум должен стоить аэропорт для выхода на биржу?

– Приведу вам пример. Аэропорт «Лондон-сити» с трафиком 4,5 млн пассажиров в начале 2016 г. продали за 2,6 млрд евро. А в 1996 г. его один бизнесмен купил за $29 млн.

– Почему такая цена? Может, у них много коммерческой недвижимости?

– Посмотрите в интернете – увидите, что это только полоса с ограничениями недалеко от центра города. Другой пример – аэропорт «Любляны» в Словении: маленький, 1,3 млн пассажиров, активы не в собственности, а в концессии на 49 лет – был продан за 240 млн евро. Транспортная инфраструктура оценивается дорого. Чтобы выводить на биржу наш актив, он должен стоить $400–500 млн.

– Сколько стоит «Жуковский» сейчас?