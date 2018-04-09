Котировки российских металлургов рухнули после новых санкций США

Инвесторы начали распродажу российских активов Полина Трифонова / Ведомости

Вслед за введением США новых санкций в отношении российских граждан и компаний, о которых было объявлено в пятницу, в понедельник, 9 апреля, инвесторы начали распродажу российских металлургических активов.

К 14:00 мск понедельника, через четыре часа после начала торгов в Лондоне, на Московской бирже «Норникель» подешевел на 16,5% (до $29,1 млрд ), «Полюс» на 13,34% (до $550,6 млн), «Северсталь» - на 7,3% (до $715 млн), НЛМК - на 8,16% (до $907,2 млн). Evraz подешевел на 16,14%, до $522,5 млн, и биржа объявила о приостановке торгов.

Представители «Норникеля», «Полюса», «Северстали» и Evraz ситуацию не комментируют. Представитель НЛМК не ответил на вопросы «Ведомостей».

Кто поможет «олигархам» Власти России уже обещали помочь затронутым санкциям компаниям, и сосредоточатся на бизнесах Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Однако реальная помощь может быть затруднена. «Кремль попытается помочь выжить компаниям Дерипаски по принципу "своих не сдаем". Но это будет трудно сделать, потому что даже госбанкам помощь UC Rusal или En+ грозит санкциями», - заявил агентству начальник аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко. «Прецедент установлен. Если уж под удар попал UC Rusal, это ставит под угрозу любую российскую компанию», - говорит аналитик Citigroup Барли Эрлих.

Сильнее всего пострадала Еn+, объединяющая активы в энергетике и металлургии Олега Дерипаска, попавшего в санкционный список. В понедельник утром управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановило торги акциями компании. В пятницу, после публикации санкционного списка, капитализация компании снизилась на 30%. В 14:00 по Москве En+ стоила $317 млн, следует из информации на сайте биржи. Представитель En+ не ответил на вопросы.

На Московской бирже в понедельник падала капитализация и «Мечела». К 13.00 она снизилась на 27% до 52,1 млрд руб, через час стоимость акций выросла и капитализация компании была на 12,7% ниже, чем при закрытии торгов в пятницу – 62,3 млрд руб

UC Rusal, торгующийся на Гонконгской бирже, объявил о рисках технического дефолта утром в понедельник перед закрытием торгов. После этого цена его акций рухнула более чем на 50%. К 9 утра UC Rusal стоила $4,83 млрд. «Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены любые экономические связи с компанией) может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», - говорится в сообщении компании на сайте биржи. Представитель UC Rusal на вопросы не ответил.

Металлургические компании не исключение, констатирует аналитик «Атон» Андрей Лобазов: весь рынок упал в понедельник на 10%. «Иностранцы поняли, что все активы в России токсичны», - замечает аналитик АКРА Максим Худалов.

«Атон», ВCS Global Markets и «Ренессанс капитал» приостановили покрытие UC Rusal.