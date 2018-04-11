«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом» о новом транзитном контракте

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Председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру стоит настроиться на трудные переговоры Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» и НАК «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близкие к сторонам переговоров. Причем речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 г. контракта, а об условиях транзита с 2020 г., говорят собеседники «Ведомостей». Вопрос о продолжении транзита после 2019 г. поднимался несколько недель назад, во время встречи представителей обеих компаний, знает собеседник, близкий к «Нафтогазу». «Контакты по периоду после 2019 г. начали», – подтверждает другой собеседник «Ведомостей». Какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали. Переговоры находятся в самой ранней стадии, следует из слов одного из них. «Мы задали [«Газпрому»] вопрос, что [в их понимании] значит «привлекательные коммерческие условия», - говорит собеседник, близкий к НАК. Но российская сторона пока не дала четкого ответа, добавляет он.

О чем спор

Между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о транзите сырья через ее территорию в Европу. Оба были подписаны 19 января 2009 г. и действуют до конца 2019 г.

2 марта «Газпром» сообщил, что намерен досрочно расторгнуть соглашение, о чем уведомил «Нафтогаз».

Дело в том, что за время действия контрактов ни «Нафтогаз», ни «Газпром» свои обязательства ни разу не выполнили. Украина не выкупала обязательные по условию «бери или плати» 41,6 млрд куб. м газа в год. «Газпром» ни разу не прокачал прописанные в контракте 110 млрд куб. м газа в год.

С середины 2014 г. взаимные претензии сторон по обоим контрактам были предметом разбирательств в Стокгольмском арбитраже. В декабре 2017 г. арбитры вынесли решение по прямым поставкам, снизив обязательства «Нафтогаза» более чем в 10 раз. 28 февраля был вынесен вердикт по контракту о транзите. Обязательства по транзиту газа «Газпромом» арбитры менять не стали и оставили в силе в полном объеме вплоть до конца 2019 г. По сумме решений «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере $2,56 млрд за прошлые годы и оплатить стоимость транзита за 2018-2019 гг. на сумму около $4,7 млрд.

Украинская компания не демонстрировала желания что-либо менять. «Арбитраж [если дойдет до расторжения контрактов через Стокгольм] будет длиться годы», – говорил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Ничего не произойдет, контракт будет действовать до конца 2019 г.» , – добавлял он.

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