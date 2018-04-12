Государство готово экстренно помочь попавшей под санкции UC Rusal
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«В условиях, когда финансовые потоки иностранных банков перекрываются, доступ к финансовым ресурсам ограничивается. И здесь государство в лице банков может помочь временно такую ликвидность предоставить, если потребуется. У нас есть банковские институты, у нас есть Промсвязьбанк, который сейчас будет работать при правительстве» – такую идею спасения одного из крупнейших производителей алюминия в мире – UC Rusal 11 апреля выдвинул министр финансов Антон Силуанов.
Проблема UC Rusal уже обсуждалась на правительственном уровне, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Но результатов обсуждения он не знает. «Вероятно, вопрос использования Промсвязьбанка будет серьезно рассматриваться, раз уж он создан для компаний, оказавшихся под санкциями», – говорит другой чиновник. «Но пока так вопрос не стоял и не рассматривался», – добавил он. Не исключено, что Промсвязьбанк заберет всю долговую нагрузку UC Rusal из российских банков, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Такая схема сейчас обсуждается по кредитам, которые банки выдали предприятиям ОПК, напоминает он, для этого и создался опорный банк ОПК, чтобы защитить другие банки от рисков санкций. Всего UC Rusal должна кредиторам $8,4 млрд, из которых 92% номинировано в долларах, при этом Сбербанку компания должна $4,2 млрд, (по этому кредиту заложено 26,6% акций «Норникеля»).
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