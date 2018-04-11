Цена алюминия выросла до трехмесячного максимума

Ilya Naymushin / Reuters

Цена алюминия подскочила в среду на Лондонской бирже металлов (LME) на 2% до $2242/т, самого высокого уровня с января. К 17.50 мск цена (по трехмесячным фьючерсным контрактам) несколько снизилась – до $2212,5 (рост на 3%). Ажиотаж трейдеров связан с последствиями санкций, введенных 6 апреля Соединенными Штатами против UC Rusal, крупнейшего мирового производителя алюминия за пределами Китая. В 2017 г. доля UC Rusal составила 7% мирового производства (3,7 млн т).

С пятницы цены на алюминий выросли уже на 13% – трейдеры опасаются его нехватки в результате проблем у UC Rusal. Алюминий российской компании уже фактически удаляется с рынка. Крупнейшие западные биржи металлов объявили, что не будут принимать на своих складах алюминий UC Rusal.

Алюминий торгуется на биржах по фьючерсным контрактам, а физические поставки во исполнение обязательств по ним осуществляются через авторизованные биржами склады. Во вторник вечером LME сообщила, что ее склады закрываются для UC Rusal с 17 апреля: поставщики не смогут разместить на них алюминий, если не смогут показать бирже, что, приняв его, она не нарушит санкций. «Они должны гарантировать, что металл, поступающий на склады LME, не подпадает под санкции, введенные США против UC Rusal», – говорит Хорхе Васкес, основатель консалтинговой компании Harbor Aluminium (цитата по Financial Times).

Во вторник же вечером, но уже в США Comex, подразделение по торговле металлами чикагского биржевого оператора CME Group, отозвала разрешение на регистрацию и поставку 11 брендов алюминия, которые производят заводы UC Rusal. Решение вступило в силу немедленно, сам металл и выданные по нему гарантии теперь не могут быть приняты в обеспечение поставок по фьючерсам.

Comex, правда, отметила, что сейчас на ее складах нет алюминия российской компании. Иная ситуация с LME, на решение которой UC Rusal ответила, что «оценивает последствия этого сообщения и сделает объявление, как только это будет возможно». На этой неделе LME сообщила, что около 36% алюминия на ее складах имеют «восточноевропейское» происхождение; по словам аналитиков и трейдеров, в основном это металл UC Rusal, пишет FT. Оливер Наджет, аналитик банка ING, полагает, что в ближайшую неделю, пока не вступило в силу новое решение LME, трейдеры могут попытаться сбросить на склады биржи российский алюминий и забрать нероссийский. Нероссийский уже стали активнее забирать, возможно, чтобы удовлетворить спрос в США, выросший после введения Дональдом Трампом импортных пошлин на алюминий. По данным LME за вторник, один трейдер забрал с ее склада Port Klang в Малайзии 18 500 т.

По оценке Йона Динсмора, аналитика CRU в Лондоне, на складах за пределами LME может находиться около 1 млн т алюминия и трейдеры могут попытаться продать его с целью поставить на склады LME. В особенности это касается тех, кто финансирует покупки за счет кредитов от американских банков, которые теперь не могут проводить никаких операций, связанных с UC Rusal и ее «дочками». «Биржа – самое чистое место, куда можно сдать металл, если у вас проблемы с его финансированием или продажей», – сказал Динсмор FT.

«Мы ожидаем еще одной волны в определенной степени панических покупок в результате того, что те, у кого есть контракты с UC Rusal, будут искать новый металл», – считает Наджент.

Введенные санкции запрещают лицам из США любые деловые отношения с фигурантами санкционного списка. Также они фактически отлучают UC Rusal и другие включенные в него компании от долларовой системы, поскольку расчеты в долларах (за которые продается в том числе и алюминий) проходят через американские банки. Российская компания уже обратилась к партнерам с просьбой перейти на евро. Но некоторые могут вовсе перестать с ней сотрудничать из-за риска вторичных санкций, которыми США могут наказать контрагентов россиян. Саймон Томпсон, председатель совета директоров Rio Tinto, одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира, сообщил в среду, что она «пересматривает все свои отношения» с UC Rusal. Rio Tinto поставляет ей бокситы и глинозем, необходимые для производства алюминия; они также владеют глиноземным комбинатом QAL в Австралии (у UC Rusal – 20%).

Четыре крупных трейдера сказали FT на этой неделе, что прекратили вести бизнес с UC Rusal. Они также воспользовались выданной министерством финансов США лицензией, которая разрешает завершить все операции до 5 июня, и выходят из действующих договоров с UC Rusal, даже если несут из-за этого убытки.

Держатели алюминия UC Rusal могут продать его с поставкой на склады Шанхайской фьючерсной биржи, которая его принимает, говорят аналитики. Но в Китае и так избыток этого металла, российский там нужен как собаке пятая нога, сказал FT один трейдер.

Вместе с тем производители из Китая, крупнейшего мирового производителя алюминия, могут выиграть от сложившейся ситуации и увеличить экспорт, если из-за проблем UC Rusal на рынке образуется нехватка металла, говорит Наджент из ING. Тем более что цены в Китае ниже международных, а последние теперь еще и выросли.

Дефицит алюминия в течение короткого времени возможен, полагает Колин Хэмилтон из BMO Capital Markets, тем более что сейчас прекратил работу один крупный глиноземный комбинат в Бразилии.