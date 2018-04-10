Бизнес / Промышленность

Лондонская биржа металлов приостановит работу с UC Rusal

Склады LME не будут принимать металл, а биржа прекратит выпускать варранты на алюминий компании
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Специальный комитет Лондонской биржи металлов (LME) решил временно приостановить выпуск варрантов на алюминий UC Rusal, сообщила биржа вечером во вторник, 10 апреля. Ограничение вступит в силу 17 апреля с 00.01 по лондонскому времени в связи с включением UC Rusal в санкционный список США.

Владельцы произведенного заводами UC Rusal алюминия (всего на бирже торговалось 14 видов металла под брендом компании), желающие продать его через биржу, должны будут представить доказательства, что это не нарушит санкции, говорится в сообщении LME. Без таких доказательств биржа не будет принимать на свои склады металл на хранение. Такое решение биржи обусловлено риском самой попасть под американские санкции.

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