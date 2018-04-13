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Бизнес / Промышленность

Санкции против UC Rusal ударили по мировому рынку глинозема

Под угрозой оказалась даже работа ирландского завода компании
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После введения Соединенными Штатами санкции против UC Rusal основное внимание было приковано к рынку алюминия, где российская компания является вторым по величине мировым производителем (3,76 млн т в 2016 г.). Но их воздействие на рынок глинозема, используемого в производстве алюминия, оказалось еще сильнее, пишет Financial Times (FT). Цены на некоторые поставки глинозема выросли почти на 30% (алюминий подорожал на 13%), а судьба крупного завода UC Rusal в Ирландии оказалась под вопросом.

UC Rusal поставляет около 7% глинозема в мире, отмечает FT, имеет заводы в Ирландии (крупнейший в Европе), на Ямайке и 20% в австралийском глиноземном комбинате QAL компании Rio Tinto. В прошлом году она заработала на продаже глинозема $1 млрд. В отличие от алюминия, рынок глинозема и до объявления санкций США испытывал дефицит предложения. В феврале власти Бразилии приказали компании Norsk Hydro вдвое уменьшить производство на крупнейшем в мире глиноземном комбинате Alunorte из-за обвинений в загрязнении питьевой воды.

«Глинозем заканчивается»

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