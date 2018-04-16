Бизнес / Промышленность

Санкции США повышают стоимость займов для российских компаний

До конца 2019 года им нужно рефинансировать еврооблигации на $22,8 млрд
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Российским компаниям до конца 2019 г. нужно рефинансировать еврооблигации на $22,8 млрд. Но санкции США повышают для них стоимость займов.

После объявления о санкциях против крупных российских бизнесменов и их компаний инвесторы стали избавляться не только от облигаций последних, но и от бумаг связанных с ними организаций. Они опасаются, что в следующем раунде круг фигурантов санкционного списка расширится, а в будущем ограничения могут быть введены даже против государственного долга России.

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