Трамп обвинил Россию в девальвации рубля

Курс доллара при Трампе снизился, в том числе благодаря его заявлениям Carolyn Kaster / AP

Президент США Дональд Трамп в понедельник утром обвинил Россию и Китай в том, что они играют на понижение курсов своих национальных валют. «Россия и Китай играют в игру «Девальвируй валюту», в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!», – написал он в Twitter.

Трамп борется за то, чтобы сократить торговый дефицит США. За последнее время он ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) и пригрозил Китаю пошлинами на 1333 товара на общую сумму $50 млрд. После того как Китай обнародовал ответные меры на такую же сумму, Трамп пообещал ему пошлины еще на $100 млрд. Дефицит торгового баланса США в торговле с Китаем составил в 2017 г. $375,2 млрд.

Снижение курсов валют стран – основных торговых партнеров теоретически делает их экспорт более привлекательным на мировом рынке, тогда как укрепление доллара делает американские товары более дорогими для зарубежных покупателей. Однако курс юаня к доллару не снизился, а, наоборот, вырос с начала года на 3,7%, а за последние 12 месяцев – на 9,5%.

Обвал же курса рубля с начала прошлой недели объясняется санкциями, которые ввели США против крупных российских бизнесменов и компаний 6 апреля. Курс доллара вырос на 6,8% – с 58,18 руб./$ на закрытии в пятницу до 62,12 руб. в понедельник. На торгах 11 апреля, когда Трамп заявил о предстоящем ударе по Сирии, где находятся российские войска, он доходил до 65 руб./$. Но торговый оборот между Россией и США очень небольшой, к тому же в торговле с Россией у США профицит: в 2017 г. их экспорт составил $12,5 млрд, а импорт – $10,6 млрд.

В целом же долларовый индекс (курс доллара к валютам стран – основных торговых партнеров) снизился с начала года на 3%, а за время президентства Трампа – на 9%. И это при том, что Федеральная резервная система США повышает процентные ставки (что обычно стимулирует укрепление валюты). Однако риторика Трампа и ожидания, что вслед за ФРС ужесточать ультрамягкую денежную политику начнут другие ведущие центробанки, способствовала ослаблению доллара.

«Одно слово – Трамп», – комментирует высказывания президента Кит Джукс, стратег по макроэкономике Societe Generale (цитата по Financial Times).