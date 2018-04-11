Как рынок отреагировал на заявление Трампа о возможном ударе по Сирии

Сильнее начал падать курс рубля: евро дорожал до 80,5 руб., доллар – до 65,06 руб. Евгений Разумный / Ведомости

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Российский рынок в среду мгновенно отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа о неизбежном ракетном ударе по Сирии.

«Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут. Хорошие, новые и "умные"! Тебе не стоило сотрудничать с убивающим газом животным, который убивает свой народ и наслаждается этим!» – написал Трамп в среду в своем Twitter в 13.57 мск.

Накануне посол России в Ливане Александр Засыпкин в эфире телеканала «Аль-Манар» заявил, что Россия будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США. «Если будет удар со стороны Америки... ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы», – сказал он, уточнив, что излагает позицию российского руководства (цитата по «Интерфаксу»).

Рынок моментально отреагировал на заявление Трампа. Индекс Мосбиржи с начала торгов в среду рос, но к к 14.14 мск упал на 0,5% до 2162,06 пункта. К 14.47 мск он скорректировался до 2197,51 пункта. Индекс РТС к тому же времени снизился на 1,75%% до 1071,66 пункта.

Сильнее начал падать курс рубля: евро дорожал до 80,5 руб., доллар – до 65,06 руб. К 14.57 мск курс евро опустился до 80,04 руб., доллар – до 64,6 руб.

Рынок быстро отреагировал на очередной виток эскалации ситуации в Сирии, говорит начальник аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов: «За заявлением Трампа могут последовать новые непредсказуемые санкции, а потому инвесторы переоценивают риск на Россию и распродают активы». Не исключено, что в случае определенности на рынке произойдет отскок, допускает он.

Нервозность на рынках сейчас объясняется именно противостоянием в Сирии – растет накал заявлений, которыми обмениваются политики, говорит директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Сейчас рынок в большей степени зависит от политики: если начнутся полномасштабные военные действия, курс улетит. Инвесторы будут закрывать все позиции на Россию. Это будет тот страх, который заставит их действовать иррационально», - полагает он.

Все аналитики считают, что даже с учетом текущих санкций курс доллара должен быть 60-61 руб., и ЦБ не выказывает в действительности никакой обеспокоенности по поводу финансовой стабильности, продолжает он: регулятор лишь напоминает, что есть инструменты, но пока даже вербально не пытается успокаивать рынок. «Однако все это сыграет, если не будет войны», – заключает он.

Фьючерсы на американские фондовые индексы усилили падение из-за словесной эскалации конфликта вокруг Сирии, пишет Financial Times. К 15.00 мск фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite снижались примерно на 1,1%. В первой половине дня они уже теряли около 0,8% после хорошего роста на американских торгах во вторник; падение усилилось после твита Трампа, в котором он призвал Россию готовиться к американскому удару по Сирии. «На рынки возвращается осторожность на фоне сообщений, что президент Трамп рассматривает возможность авиаудара по Сирии, который может быть более масштабным, чем прошлогодний обстрел ракетами авиабазы», – написали в отчете аналитики Scotiabank.