Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений
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«Арктические [нефтяные и газовые] проекты требуют особых усилий, а сырьевая и материальная база здесь еще требует развития», – говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по «Интерфаксу»). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР), Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам. «Ведомости» ознакомились с предложениями Минприроды.
Министерство предлагает ввести дополнительный источник финансирования для разработки и разведки не только шельфовых проектов, но и месторождений на материковой части России. Пока компании, бурившие на шельфе, могли рассчитывать на налоговый вычет только по конкретному участку, где работали. Минприроды предлагает увеличить размер компенсации в 1,5–3,5 раза, но обязать компании направлять эти средства на поиск других месторождений. В случае если работавшая на шельфе компания хочет снова бурить на шельфе, сумму вычета предлагается умножить на 3,5, для ГРР на суше коэффициент составит 1,5, следует из законопроекта. «Если компания инвестировала средства в разведку шельфового участка, эта сумма увеличивается в 3,5 раза и вычитается из налогооблагаемой базы», – поясняет гендиректор «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов.
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