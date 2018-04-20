«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с выдачей виз США пилотам

Денис Абрамов / Ведомости

«Аэрофлот» – единственная российская компания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США, – обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила ТАСС.

«Наблюдается большая проблема – экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев», – уточнила пресс-служба «Аэрофлота». Компания не исключает, что пилотам и бортпроводникам, уже имеющим американские визы, придется работать «в режиме переработок».

Минтранс пока не получил обращение авиакомпании, заявил агентству представитель пресс-службы министерства.

О том, что у сотрудников авиакомпании возникают проблемы с получением виз, российский МИД сообщал еще в декабре 2017 г. Тогда Москва обвинила Вашингтон в том, что он «массово затягивает» выдачу американских виз для сотрудников «Аэрофлота».

Снова об этом заговорили весной. Генконсул США Лоуренс Тоби 19 апреля сказал в интервью «Независимой газете», что из-за сокращения числа персонала американской дипмиссии в России визы в приоритетном порядке будут выдавать только дипломатам и членам миссий при ООН по запросу МИДа.

«У нас нет намерений препятствовать работе «Аэрофлота», используя визы. И мы так не делаем», – отмечал Тоби. По его словам, все зависит от «пропускной способности» американской дипломатической миссии. Авиакомпания позже подтвердила, что у экипажа ее самолетов возникли проблемы с получением виз США.

Российский МИД 19 апреля заявил, что из-за визовых проблем у сотрудников «Аэрофлота» США и Россия могут прекратить авиасообщение. Ведомство напомнило также о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 г., предписывающем странам заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что разделяет обеспокоенность МИДа и «не хотел бы такого (прекращения авиасообщения между странами) развития событий».

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