Гендиректор En+ Владислав Соловьев ушел через два месяца после назначения

Уход Владислава Соловьева связан с необходимостью сосредоточить усилия на управлении UC Rusal, говорят два источника «Ведомостей», близкие к En+ Александр Колбасов / ТАСС

Владислав Соловьев, гендиректор компании En+, контролирующей активы Олега Дерипаски в металлургии и энергетике, покинет свой пост 30 апреля. Об этом компания объявила во вторник, 24 апреля. В сообщении на Лондонской фондовой бирже также говорится об отставке Андрея Ященко с поста финансового директора En+. Его должность займет Михаил Хардиков, занимавший аналогичную должность в «Евросибэнерго».

Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались.

Соловьев стал генеральным директором En+ менее двух месяцев назад - 15 марта 2018 г. Его уход связан с необходимостью сосредоточить усилия на управлении UC Rusal, говорят два источника «Ведомостей», близкие к En+. «В En+ поменялась стратегия. В новых условиях все усилия Владислава Соловьева будут полностью сконцентрированы на UC Rusal и обеспечении стабильной работы предприятий компании», - сказал один из собеседников. Соловьев уже возглавлял En+ в 2008–2010 гг, в руководстве UC Rusal он с 2001 года, с 2010 г. - первый заместитель гендиректора алюминиевой компании, с 2014 г. по март 2018 г. - гендиректор UC Rusal.

Что касается Ященко, работавшего в En+ с 2013 г., то его уход никак не связан с UC Rusal. Он просто подал в отставку, сообщил собеседник «Ведомостей».

En+ и UC Rusal попали под действие санкций минфина США, пострадав сильнее остальных активов Олега Дерипаски. Сразу после публикации санкционного списка капитализация En+ рухнула на 30%, до $7 млрд, 6 апреля. 9 апреля Лондонская фондовая биржа приостановила торги депозитарными расписками En+.

UC Rusal оказалась практически в международной изоляции — после санкций зарубежные контрагенты один за другим отказывались от сотрудничества с российским производителем алюминия.