США снимут санкции с UC Rusal, если Дерипаска отдаст контроль в компании

UC Rusal Олега Дерипаски получила небольшую передышку от действия санкций Евгений Разумный / Ведомости

«Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от UC Rusal и ее дочерних компаний», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин 23 апреля, комментируя последние санкции своего ведомства.

6 апреля минфин США опубликовал новый список компаний, сотрудничество с которыми запрещено американским гражданам и компаниям. В него попали Дерипаска и восемь его компаний, в том числе второй по величине в мире производитель алюминия UC Rusal и En+, владеющая долей Дерипаски в металлургической компании и крупными сибирскими ГЭС. Производитель алюминия, более 80% продукции поставляющий на экспорт, оказался фактически в изоляции. Форс-мажоры по контрактам с UC Rusal уже объявили Glencore, Rio Tinto, а ряд японских трейдеров отказались от контрактов с компанией, писал Reuters. За две недели после объявления санкций компания подешевела втрое. Цены на алюминий и сырье для его производства – глинозем и бокситы, – наоборот, взлетели.

UC Rusal обратилась в OFAC (это ведомство контролирует соблюдение санкций) с просьбой исключить компанию из санкционного списка. Ведомство рассматривает просьбу, а пока выпустило разъяснения к наложенным 6 апреля санкциям: ограничения могут быть отменены, если Дерипаска утратит контроль над компанией.

«Просьба об исключении из санкционного списка – техническая процедура», – говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Отсутствие такой просьбы означало бы согласие с включением в санкционный список, объясняет юрист. К тому же прецедентов исключения компании из санкционного списка нет, добавляет Фролов. «Санкции – это политическое давление, направленное на достижение определенного результата. Для исключения конкретной компании из санкционного списка одного обращения самой компании недостаточно. Необходимы лоббисты или политическое решение», – замечает генеральный директор «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев.

En+ Дерипаски владеет только 48% UC Rusal. Однако по соглашению, подписанному между крупными акционерами компании, En+ признается контролирующим акционером. Скорее всего, по мнению OFAC, этот пакет плюс акционерное соглашение в совокупности и позволяют Дерипаске фактически управлять UC Rusal, рассуждает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Ситуацию может исправить передача доли в слепой траст или голландский фонд, например, считает юрист. Хотя не факт, что этого будет достаточно, признает он. «Важно задать вопрос, почему UC Rusal, а не любая другая компания попала под столь жесткие санкции США. Если задачей этих санкций является нанести удар по UC Rusal с целью восстановления собственных мощностей, то США под любым предлогом будут продлевать эти санкции», – рассуждает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Важно отстранить санкционное лицо от управления компанией не только де-юре, но и де-факто, подчеркивает Фролов.

Также в понедельник, 23 апреля, минфин США позволил контрагентам UC Rusal закрыть сделки с компанией до 23 октября 2018 г. вместо изначально установленной даты 5 июня. При этом новая лицензия ведомства не предполагает разморозку активов лиц, оказавшихся под санкциями, и заблокированных к 23 апреля 2018 г. Однако деньги могут использоваться для технического обслуживания или сворачивания деятельности, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

«Вероятнее всего, это послабление было продавлено европейскими потребителями, которые не смогли оперативно найти замену продукции UC Rusal», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Financial Times сообщила в понедельник, что европейские политики начали дипломатическую кампанию, цель которой – убедить президента США ослабить санкционный режим в отношении российских компаний. Европа – основной потребитель алюминия UC Rusal. По данным компании, на долю региона приходилось 49% ее экспорта. Доля самой UC Rusal на европейском рынке составляла почти 25%, отмечает Худалов.

Впрочем, глобально отсрочка ничего не меняет, считает Фролов: регистрационные действия, сделки, связанные с имуществом, для компании остаются под запретом. «Некоторые из сделок и транзакций, которые могли бы быть запрещены уже в июне, будут запрещены в октябре. Заблокированные до 23 апреля активы и сделки так и останутся заблокированными», – поясняет юрист.

Тем не менее капитализация компании на Московской бирже выросла на 15%. «Возможно, США решили дать время кредиторам выйти из сделок с UC Rusal. Компании же это даст время перенаправить поставки», – объясняет Худалов.

«Дискуссия о выведении компании из-под санкций через пару недель после их введения – нонсенс. Ситуация нарушает принцип универсальности применения законов», – говорит партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. По его мнению, если послабления для UC Rusal еще как-то можно объяснить тем, что санкции против этой компании затронули европейские рынки, то что делать остальным компаниям, попавшим под санкции, непонятно.

Представители UC Rusal и минфина США от комментариев отказались.