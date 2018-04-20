Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: Национальный алюминий

В правительстве обсуждают национализацию UC Rusal

Это может спасти производство, но не саму компанию, считают эксперты
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Возможность временной национализации пострадавших от американских санкций компаний предложена как один из вариантов их поддержки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля. Это лишь одна из возможных мер, подчеркнул Песков. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», – добавил он. В правительстве вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, уже обсуждается, подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Представители Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Росрезерва и UC Rusal на вопросы «Ведомостей» не ответили.

6 апреля минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских бизнесменов и компаний. В обновленный SDN-лист были включены в том числе персонально Олег Дерипаска и восемь подконтрольных ему структур. Сильнее всего санкции пока сказались на UC Rusal – втором по мощности производителе алюминия в мире.

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