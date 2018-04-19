Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: Родина знает, родина купит
Государство может купить экспортный алюминий у UC Rusal
Власти могут опасаться социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты
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UC Rusal рискует оказаться в изоляции на мировом рынке
Ilya Naymushin / Reuters
Министр Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг рассматривает варианты поддержки компаний, пострадавших от санкций США, один из них – госзакупка их товаров.
Сильнее всего от санкций пострадали Олег Дерипаска и восемь его компаний, в том числе UC Rusal: к 18 апреля она подешевела на Гонконгской бирже на 69%, по данным Thomson Reuters, с $8,9 млрд до $2,75 млрд.
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