Росимущество не обсуждает передачу государству заводов UC Rusal



Завод UC Rusal в Красноярске Ilya Naymushin / Reuters

О передаче заводов UC Rusal государству речи не идет, эта тема пока не обсуждается, сообщил замминистра экономического развития, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. «Нет, пока мы это не обсуждали, – добавил он. – На уровне Росимущества такой вопрос не ставился».

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур. В санкционный список, в частности, попала UC Rusal и ее крупнейший совладелец Олег Дерипаска. Акции UC Rusal дешевели на Гонконгской бирже более чем на 50%. Компания не исключала технических дефолтов в отношении некоторых кредитов и облигационных займов.

Внешэкономбанк (ВЭБ) как владелец 3,15% акций UC Rusal не видит необходимости в текущей ситуации продавать долю в алюминиевой компании, сообщил председатель банка Сергей Горьков. Инвесторы находятся в ожидании и следят за развитием ситуации, объяснил он.

Кредиты ВЭБа UC Rusal превышают 100 млрд руб. Банк оценивает последствия в связи с последними санкциями США, добавил Горьков. Руководство ВЭБа и UC Rusal ведут переговоры.

ВЭБ также выдал UC Rusal бридж-кредит на $50 млн в рамках синдикации «фабрики» проектного финансирования строительства Тайшетского алюминиевого завода. Мощность завода может составить 429 000 т алюминия в год, стоимость проекта – 80,3 млрд руб. Структурирование сделки планируется в III квартале, речи о ее пересмотре пока не идет, уточнил Горьков. Сам ВЭБ должен выдать на проект 18,5 млрд руб. Средства выделяются на 14 лет.

Кредитный портфель ВЭБа превышает 2 трлн руб., около 40% можно назвать проблемной, риск по кредитам UC Rusal прибавит к этой величине еще примерно 5%, оценивает директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. В 2010 г. ВЭБ участвовал в IPO UC Rusal и приобрел 3,15% его акций на $663 млн по $1,39 за бумагу. Цена размещения при IPO UC Rusal в Гонконге была $10,8, сейчас примерно $1,4. Таким образом стоимость пакета ВЭБа за этот период снизилась в 7,7 раза, подсчитал он.