UC Rusal резко сократит экспорт алюминия
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
UC Rusal приостановила экспорт алюминия подвижным составом «Трансконтейнера», передал 17 апреля «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора железнодорожного оператора Петра Баскакова. Было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700, сказал Баскаков. По его словам, инициатива исходила от самой UC Rusal и была связана с тем, что производитель алюминия пока не решил, как действовать в сложившихся обстоятельствах. 6 апреля Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая UC Rusal, попали в санкционный список минфина США.
Отказ от перевозок «Трансконтейнером» – это не желание грузоотправителя сменить перевозчика, полагает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Вряд ли кто-то другой согласится возить продукцию UC Rusal. Ведь особенность нынешних санкций США состоит в том, что попасть под них может любая структура, сотрудничающая с фигурантом санкционного списка.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}