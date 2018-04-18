Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Российский алюминий стал невыездным

UC Rusal резко сократит экспорт алюминия

Из-за американских санкций поставки снизятся более чем на 20% уже в апреле
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UC Rusal приостановила экспорт алюминия подвижным составом «Трансконтейнера», передал 17 апреля «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора железнодорожного оператора Петра Баскакова. Было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700, сказал Баскаков. По его словам, инициатива исходила от самой UC Rusal и была связана с тем, что производитель алюминия пока не решил, как действовать в сложившихся обстоятельствах. 6 апреля Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая UC Rusal, попали в санкционный список минфина США.

Отказ от перевозок «Трансконтейнером» – это не желание грузоотправителя сменить перевозчика, полагает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Вряд ли кто-то другой согласится возить продукцию UC Rusal. Ведь особенность нынешних санкций США состоит в том, что попасть под них может любая структура, сотрудничающая с фигурантом санкционного списка.

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