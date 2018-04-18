UC Rusal резко сократит экспорт алюминия

Из-за американских санкций поставки снизятся более чем на 20% уже в апреле

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













UC Rusal может лишиться возможности поставлять свой металл на экспорт Ilya Naymushin / Reuters

UC Rusal приостановила экспорт алюминия подвижным составом «Трансконтейнера», передал 17 апреля «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора железнодорожного оператора Петра Баскакова. Было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700, сказал Баскаков. По его словам, инициатива исходила от самой UC Rusal и была связана с тем, что производитель алюминия пока не решил, как действовать в сложившихся обстоятельствах. 6 апреля Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая UC Rusal, попали в санкционный список минфина США.

Отказ от перевозок «Трансконтейнером» – это не желание грузоотправителя сменить перевозчика, полагает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Вряд ли кто-то другой согласится возить продукцию UC Rusal. Ведь особенность нынешних санкций США состоит в том, что попасть под них может любая структура, сотрудничающая с фигурантом санкционного списка.