Контрагенты отказываются от UC Rusal
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Во вторник, 17 апреля, Лондонская биржа металлов перестала выпускать варранты на 14 марок алюминия, производимых UC Rusal. Компания не раскрывает, какую долю металла она продавала через LME. По оценкам АКРА, это не более 10-20% (370 000-740 000 т).
Чуть ранее во вторник стало известно, что японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В одной из трейдинговых компаний Reuters сообщили, что просьба о прекращении отгрузок алюминия связана с невозможностью производить оплату по ним в долларах и с риском стать мишенью для вторичных санкций США.
В структуре продаж UC Rusal на азиатский рынок приходится 19%, что приносит почти $2 млрд выручки, следует из материалов компании. Сколько продукции из этих 19% поставляется именно в Японию, компания не раскрывает. Кроме поставок трейдерам у UC Rusal есть контракты на прямые поставки алюминия японским Mitsubishi и Toyota. О приостановке действия этих соглашений UC Rusal и японские компании пока не сообщали. Их представители пока не ответили на запросы «Ведомостей».
Проблемы у UC Rusal начались 6 апреля, когда минфин США опубликовал обновление SDN-листа. Его пополнили 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний, в том числе Олег Дерипаска и восемь его активов. За десять дней с момента публикации списка капитализация UC Rusal упала втрое до $3 млрд. Котировки компании исчезли из терминалов Bloomberg, а многие международные аналитические агентства («Атон», ВCS Global Markets и «Ренессанс капитал») прекратили ее покрытие.
9 апреля производитель алюминия предупредил инвесторов о риске технического дефолта. Компания сообщила об этом на Гонконгской бирже.
11 апреля форс-мажоры по контрактам UC Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore (владеет 8% акций UC Rusal), а UC Rusal попросил своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах. Comex, подразделение Нью-йоркской товарной биржи по металлам, также отозвала разрешение на регистрацию и поставку брендов алюминия, которые производит компания Олега Дерипаски.
В пятницу, 13 апреля, список проблем UC Rusal пополнился перспективой снижения поставок сырья. Австралийская Rio Tinto сообщила, что находится в процессе объявления форс-мажора и пересматривает контракты с UC Rusal на поставку глинозема. Кроме того, австралийцы сообщили о возможном пересмотре условий участия российской компании в СП Queensland Alumina Limited. UC Rusal в австралийском глиноземном заводе принадлежит 20%.
«Сейчас непонятно, сможет ли UC Rusal вообще продавать свой металл на внешнем рынке. Все операции с компанией находятся под запретом, не важно, в какой они будут осуществляться валюте. Никто из международных контрагентов не захочет рисковать: любая сделка может быть расценена как существенная и приведет к попаданию во вторичный санкционный список», – говорит директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников . По мнению аналитика, единственно возможный путь для UC Rusal – пытаться сбывать продукцию внутри страны, работать на склад, что, по сути, означает значительное сокращение производства. «Можно, конечно, пытаться выйти на «черный» рынок металла и работать с мелкими трейдерами, которых не волнуют санкции США. Но конечные потребители не купят металл сомнительного происхождения», – добавляет Третельников.
Изоляция компании уже очевидна, согласен инвестбанкир: «Сможет ли она восстановить экспортные поставки, пока судить невозможно. Всегда можно придумать какие-то схемы».