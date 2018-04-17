Контрагенты отказываются от UC Rusal

Ilya Naymushin / Reuters

Во вторник, 17 апреля, Лондонская биржа металлов перестала выпускать варранты на 14 марок алюминия, производимых UC Rusal. Компания не раскрывает, какую долю металла она продавала через LME. По оценкам АКРА, это не более 10-20% (370 000-740 000 т).

Чуть ранее во вторник стало известно, что японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В одной из трейдинговых компаний Reuters сообщили, что просьба о прекращении отгрузок алюминия связана с невозможностью производить оплату по ним в долларах и с риском стать мишенью для вторичных санкций США.

В структуре продаж UC Rusal на азиатский рынок приходится 19%, что приносит почти $2 млрд выручки, следует из материалов компании. Сколько продукции из этих 19% поставляется именно в Японию, компания не раскрывает. Кроме поставок трейдерам у UC Rusal есть контракты на прямые поставки алюминия японским Mitsubishi и Toyota. О приостановке действия этих соглашений UC Rusal и японские компании пока не сообщали. Их представители пока не ответили на запросы «Ведомостей».

Проблемы у UC Rusal начались 6 апреля, когда минфин США опубликовал обновление SDN-листа. Его пополнили 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний, в том числе Олег Дерипаска и восемь его активов. За десять дней с момента публикации списка капитализация UC Rusal упала втрое до $3 млрд. Котировки компании исчезли из терминалов Bloomberg, а многие международные аналитические агентства («Атон», ВCS Global Markets и «Ренессанс капитал») прекратили ее покрытие.

9 апреля производитель алюминия предупредил инвесторов о риске технического дефолта. Компания сообщила об этом на Гонконгской бирже.

11 апреля форс-мажоры по контрактам UC Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore (владеет 8% акций UC Rusal), а UC Rusal попросил своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах. Comex, подразделение Нью-йоркской товарной биржи по металлам, также отозвала разрешение на регистрацию и поставку брендов алюминия, которые производит компания Олега Дерипаски.

В пятницу, 13 апреля, список проблем UC Rusal пополнился перспективой снижения поставок сырья. Австралийская Rio Tinto сообщила, что находится в процессе объявления форс-мажора и пересматривает контракты с UC Rusal на поставку глинозема. Кроме того, австралийцы сообщили о возможном пересмотре условий участия российской компании в СП Queensland Alumina Limited. UC Rusal в австралийском глиноземном заводе принадлежит 20%.

«Сейчас непонятно, сможет ли UC Rusal вообще продавать свой металл на внешнем рынке. Все операции с компанией находятся под запретом, не важно, в какой они будут осуществляться валюте. Никто из международных контрагентов не захочет рисковать: любая сделка может быть расценена как существенная и приведет к попаданию во вторичный санкционный список», – говорит директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников . По мнению аналитика, единственно возможный путь для UC Rusal – пытаться сбывать продукцию внутри страны, работать на склад, что, по сути, означает значительное сокращение производства. «Можно, конечно, пытаться выйти на «черный» рынок металла и работать с мелкими трейдерами, которых не волнуют санкции США. Но конечные потребители не купят металл сомнительного происхождения», – добавляет Третельников.

Изоляция компании уже очевидна, согласен инвестбанкир: «Сможет ли она восстановить экспортные поставки, пока судить невозможно. Всегда можно придумать какие-то схемы».