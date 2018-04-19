Шохин призвал не торопиться с национализацией UC Rusal

Президент РСПП Александр Шохин Сергей Портер / Ведомости

«Национализация – не наш путь», – сказал президент РСПП Александр Шохин «Ведомостям»: возможность национализации попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

«По какой цене возможна национализация? Нужно учитывать нынешнюю цену UC Rusal или досанкционную? Где брать деньги на национализацию? – риторически спрашивает Шохин. – Ведь национализация – это не экспроприация, а покупка». «Можно ли через смену собственника, в данном случае на государственного, вывести компанию из-под действия санкций? Без ответа на эти вопросы не нужно торопиться обсуждать эту тему как вариант решения вопроса», – уверен Шохин.

Теоретической возможности национализации он не отрицает, но указывает, что президент Владимир Путин на заседании Госсовета по конкуренции четко поддержал линию на снижение доли государства в экономике.

В четверг утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что временная национализация UC Rusal как один из способов помочь компании, попавшей под новые американские санкции, обсуждается. «В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения, как можно помочь компаниям, это [национализация] одна из них, – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). – Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства».

Представитель Олега Дерипаски, контролирующего акционера UC Rusal, отказался от комментариев. Собеседник, близкий к предпринимателю, сообщил, что от акционеров UC Rusal не поступало предложения о временной национализации компании.

UC Rusal, а также еще семь компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, с 6 апреля 2018 г. находятся под жесткими санкциями США: американцам нельзя иметь экономические отношения с ними, и все партнеры UC Rusal, работающие с американцами, рискуют сами попасть под так называемые вторичные санкции, если продолжат закупать товары, предоставлять производителю алюминия услуги.

За минувшие две недели Лондонская биржа металлов прекратила выпуск варрантов (свидетельство о приеме товара на биржевой склад) на 14 марок алюминия производства UC Rusal, японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции, и даже российский «Трансконтейнер» (якобы по инициативе самой UC Rusal) прекратил экспорт ее продукции. От сотрудничества с UC Rusal отказался датский оператор контейнерных перевозок Moller Maersk, австралийская Rio Tinto объявила ситуацию форс-мажора и пересматривает контракты с UC Rusal на поставку глинозема, а также условия участия российской компании в СП Queensland Alumina Limited. Форс-мажоры по контрактам UC Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore (владеет 8% UC Rusal), подразделение по металлам Нью-Йоркской товарной биржи отозвало разрешение на регистрацию и поставку видов алюминия, которые производит UC Rusal.