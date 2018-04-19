Кремль прокомментировал идею о временной национализации UC Rusal

Это лишь один из вариантов поддержки попавших под санкции компаний, отметил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Евгений Разумный / Ведомости

Идея о временной национализации UC Rusal является лишь одной из точек зрения на способы поддержки компаний, попавших под санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом нужно учитывать интересы акционеров и возможности правительства, отметил он.

«В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это одна из них, — сказал Песков журналистам (цитата "Интерфакса"). — Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства».

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил возможность выкупа государством акций компаний, которые попали под действие санкций. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене. Бизнес, мягко говоря, не несет 100%-ную ответственность за эти политические проблемы», — сказал Шохин в интервью РБК.

Шохин считает, что государству придется подставить бизнесу плечо при условии, что поддержка попавших под санкции компаний не будет осуществляться за счет предприятий, у которых все хорошо. При этом он отметил, что частичная национализация — это лишь один, но не преобладающий метод решения проблем.

Национализировать попавшую под американские санкции UC Rusal ранее предложил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, акции компании можно «выкупить по минимальной цене» и «дальше это запустить как государственный инвестиционный проект».

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Больше всего от санкций пострадали Олег Дерипаска и восемь его компаний, в том числе UC Rusal. Компания рискует оказаться в изоляции на мировом рынке.

В среду министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг рассматривает различные варианты поддержки компаний, пострадавших от санкций США. Один из вариантов — госзакупка товаров.

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