Санкции против России взорвали мировой рынок металлов
Цены на алюминий, никель и палладий стремительно растут, глинозем подорожал почти вдвое из-за паники
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Санкции США против России взорвали мировой рынок металлов. Цены на алюминий, никель и палладий стремительно растут, глинозем подорожал почти вдвое из-за паники.
Фактическое удаление с международного рынка из-за санкций США компании UC Rusal Олега Дерипаски, производящей около 7% мирового алюминия и 6% глинозема, привело к взлету цен на них. Трейдеры также взвинтили цены на никель и палладий: на этих рынках доля России составляет 10 и 40% соответственно, а главный поставщик – «Норильский никель» Владимира Потанина, 27,8% акций которого принадлежит UC Rusal. Участники рынка опасаются, что под санкции попадет и «Норникель».
Алюминий
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