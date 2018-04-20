Попавшие под санкции компании запросили 100 млрд рублей

Правительство не даст им денег в капитал, но создаст специальный орган для борьбы с санкциями

Министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Новые американские санкции против российского бизнеса подтолкнули чиновников к идее создать специальный орган в правительстве. О создании новой структуры, которая будет координировать все ведомства и помогать попавшим под санкции компаниям, рассказал министр финансов Антон Силуанов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Чиновники нового органа должны будут находиться в постоянном контакте с компаниями, изучать их потребности и готовить предложения для руководства правительства, объяснил Силуанов, это будет рабочий орган при министерстве, типа департамента. При каком ведомстве будет создан этот орган, он не уточнил.

Компании, попавшие под санкции США, по словам Силуанова, запросили ликвидность примерно 100 млрд руб.: «Немаленькую сумму. Порядка сотни миллиардов».

Государство не собирается давать им денег в капитал, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, объяснил министр. «Мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают, потому что вопросы занятости, зарплаты, безусловно, беспокоят правительство, – сказал Силуанов. – Думаю, что может оказать поддержку Промсвязьбанк. Помощь может быть оказана в виде авансового финансирования. Предположим, тот же самый утилизационный сбор компаниям, попавшим под санкции, может быть в опережающем порядке, и [компании смогут] использовать эти деньги как "оборотку", в которой нуждаются».

Также, по его словам, помощь может быть предоставлена в виде закупки продукции – автобусов или автомобилей для коммунального хозяйства, которые выпускаются компаниями, находящимися под санкциями.

О том, что правительство рассмотрит возможность создания особой структуры, которая займется реагированием на санкции, рассказывал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием "Контрофак". Поскольку в минфине США OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру «Контрофак», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

6 апреля минфин США обнародовал новый санкционный список российских резидентов, среди которых оказались, например, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов, а также 15 компаний, связанных с попавшими под санкции бизнесменами.

Как именно правительство будет помогать тем, кто попал под санкции, не известно. Меры поддержки для компаний прорабатывают сразу несколько ведомств. Например, ЦБ вырабатывает меры, которые в том числе могут коснуться валютного контроля. Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции компании через госзакупки, говорил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, имея в виду целевые закупки со стороны государства продукции металлургии. Также обсуждается вариант привлечения для помощи UC Rusal Промсвязьбанка, говорил Силуанов. Еще один вариант помощи – временная национализация UC Rusal, говорил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Но Силуанов в пятницу вечером сказал, что такая мера не рассматривается: «В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив <...> В части Rusal мы такие предложения не получали от компании».

В любом случае национализация может быть только временной мерой, подчеркнул Силуанов: «Мы не должны огосударствлять экономику».

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