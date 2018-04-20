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Почему «Контрофак» не поможет в борьбе с санкциями

США, похоже, стали играть на опережение
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«Мое предложение <…> — создать структуру под названием "Контрофак"»
Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Руководитель РСПП Александр Шохин предложил создать структуру, которая будет противостоять американскому OFAC – отвечающему за реализацию санкций Офису по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Она должна «мониторить ситуацию [с санкциями] и определять, какая форма поддержки нужна – внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование». Также нужно иметь механизм принятия решений по поддержке бизнеса, попадающего под санкции, полагает Шохин. «Премьер сказал, что такой центр нужен», – добавил он.

Эффективность мониторинга для смягчения санкционных ударов вызывает сомнения. Уже давно обсуждается, дойдут ли США до того, чтобы применить санкции к российскому госдолгу. С одной стороны, что тут поделаешь? С другой – а стоит ли? «В OFAC сидят очень умные люди. Они прекрасно понимают, как работают санкции, что главное – это неожиданность. Ведь если знаешь, что произойдет, то подготовишься, и эффекта не будет», – говорит ветеран российского финансового рынка Павел Теплухин, сооснователь «Тройки диалог», а ныне – генеральный партнер Matrix Capital.

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