«Роснефть» меняет управляющих

«Роснефть» намерена трансформироваться в холдинговую структуру Екатерина Кузьмина / Ведомости

В правлении крупнейшей в мире по запасам нефтяной компании «Роснефть» произошли изменения: статс-секретарь и вице-президент компании Елена Завалеева сменила на посту вице-президента по внутреннему сервису Юрия Нарушевича, который трудился в правлении с 2015 г. Таково решение совета директоров компании, сказано на сайте «Роснефти». Срок полномочий Завалеевой составит три года. Почему произошла кадровая перестановка, представитель «Роснефти» не говорит, но заверяет, что Нарушевич останется в компании.

Стратегия, принятая в прошлом году «Роснефтью», предусматривает трансформацию компании в холдинговую структуру. В частности, в ее составе появятся два субхолдинга – буровой бизнес («Роснефть-бурение») и розничная продажа топлива («Роснефть-розница»). «Сейчас их стоимость смешивается с показателями оценки нашей компании – и мы видим ее негативное влияние», – объяснял первый вице-президент компании Павел Федоров.

В эти субхолдинги «Роснефть» готова привлекать партнеров. «Мы проводили переговоры о партнерстве в этих двух структурах, есть интерес», – поделился Федоров, но с кем были переговоры и в чем выражается интерес – не сказал.

Представитель «Роснефти» не стал комментировать, связан ли уход Нарушевича из правления с выделением сервисной компании «Роснефти» в субхолдинг.

Быть членом правления «Роснефти» выгодно. За прошлый год все они вместе получили по 3,9 млрд руб. в виде вознаграждений, на 5% больше, чем за 2016 г. Вознаграждение за работу в правлении и заработная плата составили 760 млн руб., остальное – премии по итогам работы (1,7 млрд руб.) и выплаты за время нахождения в командировках (1,4 млрд руб.).

В I квартале «Роснефть» премировала членов правления за «интегральную приватизационную сделку» (компания сначала купила 50,01% «Башнефти», а затем «Роснефтегаз» продал 19,5% «Роснефти», от чего бюджет России получил 1 трлн руб.), бонусов за 2017 г. топ-менеджерам досталось на 230 млн руб. меньше, чем в 2016 г., а выплаты за командировки выросли на 360 млн руб.