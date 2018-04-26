Жерар Депардье посоветует продукты и водку покупателям «Ашана»

Анастасия Иванова / Ведомости

Французский актер Жерар Депардье и ритейлер «Ашан» объявили о сотрудничестве: с марта в гипермаркетах «Ашан» и «Ашан сити» Московского региона можно приобрести продукты питания под маркой культового артиста. Среди них – колбасы, десерты, кулинария, минеральная вода и даже водка; всего 17 позиций, по данным компании «Вкусы Франции». Все продукты, кроме водки, подписаны: «Жерар Депардье рекомендует» и на них изображен портрет артиста.

«Я давно увлекаюсь кулинарией и продуктами, произвожу собственные вина на личных виноградниках, оливковое масло, имею несколько ресторанов. Также я написал кулинарные книги, поэтому прекрасно понимаю, о чем говорю, – заявил Депардье. – Моя идея заключалась в том, чтобы открыть для рынка России местные производства, которые также увлечены качеством и пользой продуктов, как и я. Мне и моей команде «Вкусы Франции» это удалось».

В конце 2012 г. Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом в местечке Нешен, расположенном во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи на юге-западе Бельгии недалеко от границы с Францией. В 2013 г. актер получил российский паспорт, сохранив французское гражданство. Позже Депардье также получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске. Затем стало известно о его намерении получить гражданство еще семи стран. По словам Депардье, чем больше у него будет паспортов, тем больше стран он сможет посещать без виз.

Бизнесом актер занялся почти 30 лет назад: в 1990 г. он купил замок Шато де Тинье вместе с окрестными виноградниками на 500 га. Позднее выступал соинвестором известного винного магната Бернара Магре в бутиковой винодельне в Алжире. Кроме того, в начале 2013 г. Депардье создал инвестиционную компанию Holding 2712. А в ноябре того же года актер создал и авиакомпанию Cyran'R, писала бельгийская газета L'Echo. У него также есть сеть агентств недвижимости Cogimmo. В России Депардье обещал, что по франшизе откроются его закусочные – в Москве и Санкт-Петербурге. Однако больше подробностей об этом проекте не было.

Фирму ООО «Вкусы Франции», согласно ЕГРЮЛ, в декабре 2017 г. учредили на паритетных началах продюсер артиста Арно Фрилле и Юлия Мосман; ее гендиректор – Юрий Мосман. С Депардье заключен эксклюзивный договор на распространение его имени, уточнил Мосман. В ближайшее время компания будет полностью оформлена на артиста, добавил Мосман и подтвердил Депардье. «Я всегда владею всеми своими бизнесами», – отметил актер. Правда, пока, по их словам, документы в налоговую не поданы.

Сама компания ничего не производит – она размещает заказы на сторонних фабриках и производствах, следует из данных на сайте компании и подтверждает Мосман. У «Вкусов Франции», по его словам, уже подписаны контракты с российским производителем творожных продуктов «Вкусняшка» и белорусским производителем колбасных изделий «Колос». Также ведутся переговоры с производителем напитков «НПО Пятигорье» и Минским винзаводом, добавил Мосман. Получить комментарии представителей этих компаний пока не удалось, но на сайте «Вкусов Франции» Минский винзавод указан как ее партнер. Инвестиции в проект стороны не раскрыли, как и детали сотрудничества с ритейлером.

Пока продукцию от Депардье можно купить только в «Ашане», по данным обеих сторон. Покупатели магазинов группы уже приобрели 25 000 единиц такой продукции, уточнил гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми. Клиенты, по его словам, «очень хорошо восприняли предложение». «Ашан» намерен развивать проект: позднее он будет расширен на Санкт-Петербург и Поволжье, а затем на всю страну, заверил Реми.

В будущем «Вкусы Франции» намерены наладить сотрудничество и с другими ритейлерами. Переговоры ведутся с «Азбукой вкуса», отметил Мосман. Представитель этого ритейлера подтвердить информацию не смог.