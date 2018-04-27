«Алроса» начнет восстанавливать рудник «Мир» в 2020 году

До конца 2018 года предстоит определить, как это можно сделать

На рудник «Мир» приходилось 8% добычи компании ТАСС

К началу 2020 г. «Алроса» рассчитывает приступить к строительству на руднике «Мир», сообщил главный инженер «Алросы» Андрей Черепнов 27 апреля на конференции «Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии». К концу августа 2018 г. компания получит гидрогеологическую модель, на ее основе до конца 2018 г. – определит, кто и как будет работать над проектом восстановления «Мира». Еще год проект будет создаваться и согласовываться.

Стоимость восстановления рудника компания посчитать не может – нет проекта.

Рудник «Мир» вблизи города Мирного в Якутии прекратил работу 4 августа 2017 г. – его внезапно затопила вода, восемь горняков погибли. «Мир» принадлежит «Алросе», крупнейшей в мире алмазодобывающей компании (28% мировой добычи). «Мир» обеспечивал 8% добычи «Алросы», затопленные запасы оцениваются в 42 млн карат.

Рудник законсервирован уже почти девять месяцев, удается пока только не допускать повышения уровня воды. Консервация уже обошлась компании в 100 млн руб., сообщил Черепнов. «Не восстанавливать рудник невозможно. Никто не позволит компании оставить такие запасы», – заверил Черепнов.

К концу апреля доподлинно известно только, что три выработки (на отметках минус 210 м, минус 310 м и минус 410 м) рудника «Мир» полностью уничтожены. Можно ли восстановить старые стволы – непонятно, прежде нужно откачать воду.

Разработка месторождения «Мир» (кимберлитовая трубка была открыта в 1955 г.) началась в 1957 г. и продолжалась открытым способом до 2001 г. Карьер трижды реконструировался за время добычи, а когда пришлось перейти к подземной добыче, была создана система водоотведения, откачивавшая 1 млн куб. м жидкости (точнее, химически агрессивного рассола) в месяц.

Компания рассматривает два способа восстановления рудника. Первый – водоотводы по бортам карьера. Нужно будет расширить юго-западную часть карьера, для чего придется взорвать и переместить 19 млн куб. м породы, чтобы создать из нее на дне карьера предохранительный массив, на поверхности которого установить насосы для откачки воды.

Второй – кольцевой дренажный штрек: систему водозащиты из двух дренажных контуров водопонижающих и водоперехватывающих скважин.

В зависимости от способа, которым удастся восстановить доступ к руднику, будет решено, как возобновить подземную добычу. Если удастся обеспечить безопасность работы в непосредственной близости от подземного озера, разработка будет вестись по всей высоте залежи. Если же этого не получится, разработка залежи уйдет ниже уровня воды – будет проведено слепое вскрытие месторождения с отметки минус 615 м до отметки минус 1250 м. «В таком случае «Алроса» не сможет добыть порядка 12 млн карат, а срок работы на руднике сократится на 12 лет», – сетует Черепнов.

По оценке аналитика АКРА Максима Худалова, каждый из предложенных «Алросой» способов вернуться к разработке «Мира» может стоить порядка 7 млрд руб. Но, подчеркивает Худалов, это очень грубый подсчет. 7 млрд руб. – это 5,5% EBITDA компании за 2017 г.: по ее собственным данным, этот показатель составил 127 млрд руб.