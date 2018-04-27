Дерипаска снизит долю в En+ из-за санкций

Дерипаска согласился снизить долю в En+ Евгений Разумный / Ведомости

Олег Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в En+ ниже 50% – такое предложение сделал ему независимый председатель совета директоров En+ лорд Бэйкер, говорится в сообщении En+ на Лондонской бирже. Также он согласился уйти из совета директоров компании и на назначение новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете.

Сейчас Дерипаске принадлежит 71,4% En+. Этот пакет, исходя из котировок на Лондонской бирже, стоит $2,42 млрд. До какого уровня Дерипаска готов снизить владение En+, не сообщается, но если он составит 50% минус 1 акция, то ему нужно будет продать 21,4% – этот пакет стоит около $726 млн.

Представитель En+ не сказал, кому Дерипаска может продать долю в En+ и когда это может произойти.

Со снижением доли в En+ снизится доля Дерипаски и в UC Rusal, втором производителе алюминия в мире. En+ принадлежит 48,1% акций компании. «Соответственно, косвенная доля владения Дерипаски в UC Rusal снизится с 34,4% максимум до 24,05%», – подсчитал директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников.

«Такие технические моменты едва ли имеют значение для минфина США», – сомневается инвестбанкир, работающий с UC Rusal. «Если власти США уже идут на послабления, скорее всего, им будет достаточно соблюдения формальных признаков – снижения доли Дерипаски в En+. Дальше никто вникать не будет», – уверен собеседник «Ведомостей».

Инвестбанкиры, с которыми поговорили «Ведомости», считают, что пакет Дерипаски выкупит либо окологосударственная структура, либо дружественный бизнесмен, либо сама компания – как это произошло со швейцарской Sulzer. Ее контролировал партнер Дерипаски по UC Rusal Виктор Вексельберг, попавший под такие же санкции. Чтобы компания могла продолжать работать без проблем, Вексельберг сократил свою долю ниже контрольной и продал 14,6% акций Sulzer ей самой.

На акционерное соглашение UC Rusal, которое перед IPO на Гонконгской бирже подписали UC Rusal, Sual Partners Вексельберга, Леонарда Блаватника и швейцарский трейдер Glencore, уменьшение доли в En+ и UC Rusal не повлияет: в нем оговаривается доля En+ в алюминиевом холдинге – а она не меняется. По акционерному соглашению En+ – контролирующий акционер до тех пор, пока у нее остается как минимум 40% в UC Rusal.

Представитель UC Rusal от комментариев отказался.