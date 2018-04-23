США снимут санкции с UC Rusal, если Дерипаска отдаст контроль в компании

Олег Дерипаска Евгений Разумный / Ведомости

Минфин США выпустил разъяснения к наложенным 6 апреля санкциям на бизнесмена Олега Дерипаску и его компании UC Rusal, En+ и др. В частности, ведомство пишет, что ограничения могут быть отменены, если Дерипаска утратит контроль над предприятием.

UC Rusal обратилась в OFAC с просьбой исключить компанию из санкционного списка, она рассматривается, говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. «Компания почувствовала влияние санкций США из-за своей связи с Дерипаской, но действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от UC Rusal и ее дочерних компаний», – отмечается в его заявлении.

Дерипаска не контролирующий акционер в UC Rusal, его En+ владеет лишь 48% в компании, однако по соглашению, которое акционеры подписали еще до IPO компании на Гонконгской бирже, En+ признается контролирующим акционером.

Скорее всего, по мнению OFAC, этот пакет плюс акционерное соглашение в совокупности позволяют Дерипаске фактически управлять Rusal, рассуждает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Ситуацию может исправить передача в слепой траст или голландский фонд, например, считает юрист. Хотя не факт, что этого будет достаточно, признает он.

Кроме того, в связи с рассмотрением просьбы об исключении UC Rusal из санкционного списка минфин США выпустил лицензию, которая позволяет контрагентам закрыть сделки с компанией до 23 октября 2018 г.

«Вероятнее всего, это послабление было "продавлено" европейскими потребителями, которые не смогли оперативно найти замену продукции UC Rusal», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов.

Изначально предполагалось, что все американские физические и юридические лица, а также их партнеры должны завершить контракты и любые отношения с UC Rusal до 5 июня. При этом новая лицензия ведомства не предполагает разморозку активов лиц, оказавшихся под санкциями, и заблокированных к 23 апреля 2018 г. Однако деньги могут использоваться для технического обслуживания или сворачивания деятельности, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Форс-мажоры по контрактам с UC Rusal уже объявили Glencore, Rio Tinto, ряд японских трейдеров. За две недели после объявления санкций компания подешевела на треть, а сам Олег Дерипаска лишился, по оценкам Bloomberg Billionaires Index (BBI), более $2 млрд. Паника на рынке привела к рекордному росту цен на алюминий, глинозем и бокситы.

США дают время кредиторам продать долг или потребовать его возврата, говорит Худалов. На фоне паники никто не успевает продать активы или долги UC Rusal, кроме того, похоже, усилия Германии по спасению своей промышленности от подорожавшего алюминия начали приносить плоды. UC Rusal это даст время перенаправить поставки, говорит эксперт.

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов, которая росла на 3%, после появления разъяснений OFAC упала на 10%. Ранее алюминий сильно подорожал из-за опасений, что вынужденный уход UC Rusal с международных рынков приведет к нехватке металла.