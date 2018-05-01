«Роснефть» впервые в истории проведет обратный выкуп акций

На $2 млрд она может купить около 3% своего капитала

«Роснефть» заявляет, что программу выкупа будет реализовывать «за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов» Екатерина Кузьмина / Ведомости

Крупнейшая в мире по запасам публичная нефтяная компания «Роснефть» объявила 1 мая о желании провести обратный выкуп акций на $2 млрд. Исходя из текущей капитализации в $64,4 млрд, программа обратного выкупа может затронуть 3,1% уставного капитала компании.

«Роснефть» заявляет, что программу выкупа будет реализовывать в среднесрочной перспективе (начиная со II квартала 2018 г.), а финансировать ее намерена «за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов». С какими конкретно активами намерена расстаться «Роснефть», в сообщении не указано, а представитель компании комментировать это отказался. Дополнительные параметры (например, кто сможет предъявить бумаги к выкупу: только миноритарные держатели бумаг или владельцы крупных пакетов) представитель «Роснефти» также не раскрыл.

План «Роснефти» – аналог программы «Новатэка», считает аналитик БКС Кирилл Таченников. Намерение выкупить бумаги на $2 млрд не значит, что будет израсходована вся сумма. Скорее всего, компания будет откупать акции с рынка при их падении и таким образом поддерживать капитализацию, говорит Таченников.

Кроме того, компания пообещала снизить общий долг и задолженность перед контрагентами на 500 млрд руб. ($7,9 млрд по курсу на 1 мая). На конец 2017 г. по кредитам и займам компания должна была отдать 5,6 трлн руб. ($97,2 млрд) с учетом предоплаты по контрактам для китайских компаний. Краткосрочный долг, который компания должна выплатить в течение этого года, – 2,4 трлн руб.

На конец прошлого года на счетах «Роснефти» было всего 322 млрд руб., что по курсу на 1 января составляло $5,59 млрд. Что конкретно будет компания погашать – долг по китайским контрактам или задолженность перед банками – и в какой пропорции, представитель «Роснефти» не уточняет.

«Роснефть», очевидно, озаботилась ростом своей капитализации, считает аналитик «Атона» Александр Корнилов. По его мнению, денег компании на выполнение взятых обязательств хватит: у «Роснефти» предполагается сокращение капитальных затрат, кроме того, она рассматривает возможность продажи непрофильных активов, а также снижение своей доли участия в ряде ключевых бизнесов, например в розничном и буровом. «Инвесторы много лет хотели услышать от "Роснефти" о снижении аппетита к покупкам и поглощениям и капзатратам, вот, наконец, услышали», – говорит Корнилов.

Продавать «Роснефти» есть что: кроме долей в буровом и розничном бизнесах компания может расстаться с 49%-ной долей в газовом проекте «Роспан» и нефтяном месторождении «Сузун», говорили источники «Ведомостей» в начале года.