За четыре месяца продано более полумиллиона новых машин

Евгений Разумный / Ведомости

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле 2018 г. выросли на 17,6% до 152 425 шт., отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По отношению к марту продажи сократились на 3%.

За четыре месяца продажи выросли на 20,5% и превысили полмиллиона, достигнув 545 345 машин.

«Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам», – приводятся в сообщении АЕБ слова председателя комитета производителей Йорга Шрайбера.

Продажи 10 самых популярных брендов выросли: Lada (на 17%), Kia (22%), Hyundai (16%), Renault (3%), Volkswagen (23%), Toyota (24%), Skoda (18%), Nissan (14%), ГАЗ (12%), Ford (21%).

Ослабление рубля в последние недели апреля стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен, продолжает Шрайбер: в результате резко выросло число заказов на новые автомобили – отличная новость для продаж в краткосрочной перспективе.

Самой популярной моделью в апреле остается Kia Rio, несмотря на то, что ее продажи год к году упали на 5% до 8523 шт.

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