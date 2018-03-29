Новинки автосалона в Нью-Йорке

Геннадий Анисимов / Ведомости

Спортивная версия большого фастбэка Audi - RS 5 Sportback. Двигатель V6 BiTurbo 2,9 л (450 л. с., 600 Нм). Разгон до 100 км/ч - 3,9 с, максимальная скорость - 280 км/ч. Продажи сначала начнутся в США и Канаде (вторая половина 2018 г.), затем в Европе, в России - в первой половине 2019 г.

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