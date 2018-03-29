Новинки автосалона в Нью-Йорке
Разнообразие моделей и моторов соответствует космополитизму экономической столицы Америки
Cadillac выводит на рынок компактный кроссовер XT4, которого прежде не было в модельной линейке премиального бренда General Motors. Модель разрабатывала команда молодых дизайнеров, и она ориентирована на молодежную аудиторию, среди которой американская марка собирается привлечь новых покупателей
1/19
У шестого поколения седана Nissan Altima увеличены размеры салона, на модель будут устанавливаться мотор VC Turbo с переменной степенью сжатия и полноприводная трансмиссия от кроссовера Rogue/X-Trail
2/19
Пятое поколение компактного кроссовера Toyota RAV4 появится в Европе в 2019 г.
3/19
Кроссовер с тремя рядами сидений (6-7 мест) Lincoln Aviator появится в продаже в 2019 г. Он спроектирован на новой задне/полноприводной платформе, получит гибридную версию и займет в линейке премиального бренда Ford Motor ступеньку ниже полноразмерного Navigator
4/19
Концепт пятиместной укороченной версии кроссовера Volkswagen Atlas (Teramont для рынков Китая и России) - Cross Sport concept
5/19
Jaguar и Waymo (подразделение самоуправляемых автомобилей холдинга Alphabet) оборудуют 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace беспилотной технологией для организации сервиса беспилотного такси в США. Испытания прототипов начнутся в 2018 г., серийные поставки - к 2020 г.
6/19
Новая версия самого быстрого в мире электромобиля хорватской компании Rimac - C_Two - показана в Америке вскоре после мировой премьеры в Женеве. 1900-сильный суперэлектрокар кроме разгона до 100 км/ч за 2 с может проезжать без подзарядки 650 км, обещает компания
7/19
Еще более мощная версия суперкара Bugatti - Chiron Sport - 1500 л. с., стоимость от $3,26 млн
8/19
Шестое поколение кроссовера Subaru Forester, самой популярной модели марки в США, немного выросло в размерах и будет оснащаться новой версией 2,5 л оппозитного двигателя мощностью 182 л. с. Продажи начнутся в октябре 2018 г.
9/19
Предсерийная версия гибридного хетчбэка Honda Insight
10/19
Jaguar F-Pace SVR - самая быстрая и мощная версия британского кроссовера c 5 л мотором V8 мощностью 550 л. с. Разгон до 100 км/ч - 4,3 с, максимальная скорость - 283 км/ч
11/19
Спортивная версия большого фастбэка Audi - RS 5 Sportback. Двигатель V6 BiTurbo 2,9 л (450 л. с., 600 Нм). Разгон до 100 км/ч - 3,9 с, максимальная скорость - 280 км/ч. Продажи сначала начнутся в США и Канаде (вторая половина 2018 г.), затем в Европе, в России - в первой половине 2019 г.
12/19
Серийная версия третьего поколения компактного кроссовера Acura RDX
13/19
Cadillac впервые выпускает спортивную версию большого седана CT6 - V-sport. В нем используется новый турбомотор V8 4,2 л мощностью 550 л. с. и специальная подвеска
14/19
Компактный седан Genesis G70 выводят на североамериканский рынок. В России продажи начнутся в апреле
15/19
Второе поколение флагманского седана Kia K900 (в России - Quoris) сделано на удлиненной колесной базе и оснащено множеством технологий и опций для комфорта и роскоши вплоть до аналоговых часов швейцарской Maurice Lacroix
16/19
Концепт среднеразмерного пикапа Volkswagen Atlas Tanoak сделан на основе кроссовера Atlas/Teramont. Концепт должен прощупать реакцию американского рынка на потенциальную серийную модель в популярном сегменте, у которой будет несущий кузов вместо более принятой для такого типа машин рамной конструкции
17/19
Концепт купе Genesis Essentia с карбоновым кузовом и гильотинными дверями разработан шеф-дизайнером бренда Люком Донкервольке. Концепт оснащен электрической силовой установкой и дает представление о новом стиле премиального бренда, принадлежащего Hyundai, и технологиях, которые будут использоваться в будущих моделях Genesis
18/19
В ожидании выпуска в 2019 г. первого электромобиля Mini популяризирует бэйдж Electric выпуском шоу-кара, классического Mini Cooper, оснащенного электроприводом и батареями
19/19
Самые популярные галереи