Cadillac CT6: атмосферное явление
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Рейс в Бильбао отменили. В Стране Басков неожиданно выпал снег. Конечно, там не были к этому готовы. Даже больше, чем московские коммунальные службы, у которых каждый год «никогда такого не было, и вот опять». В Бильбао снег действительно катастрофа. И когда мы все-таки долетели, журналисты, успевшие прибыть до метеорологической аномалии, рисовали эпические картины: пробки как на Садовом, автомобили в кюветах – и гордо несущиеся по белоснежной целине левой полосы Cadillac с российскими номерами. На зимней резине. С полным приводом. Под изумленными взглядами местных водителей.
Буквально All eyes on you, как гласит слоган Cadillac CT6. «Все смотрят».
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