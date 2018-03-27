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Waymo закупит 20 000 электромобилей Jaguar для беспилотных такси

Компания Waymo, подразделение самоуправляемых автомобилей холдинга Alphabet, закупит до 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace для организации сервиса беспилотного такси в США. Об этом сегодня объявили Waymo и Jaguar Land Rover, передает Reuters.

Согласно сообщению, испытания прототипов роботакси на базе электромобилей Jaguar начнутся в 2018 г., а к 2020 г. начнутся поставки рабочих самоуправляемых такси. Флот в 20 000 электромобилей должен обеспечивать 1 млн поездок в сутки, считает Waymo. Цена сделки не раскрывается, но по объявленной розничной цене машины в $70 000 ее можно оценить в $1,4 млрд.

По мнению Reuters, сейчас Waymo, начинавшая как секретный стартап в Google, обладает самой продвинутой технологией самоуправляемых автомобилей по сравнению с конкурентами - Uber и General Motors. Jaguar I-Pace, первые серийные экземпляры которого были представлены в этом году, создавался компанией как конкурент электромобилям Tesla. Участники тест-драйвов отмечали его дизайн и качественную по сравнению с Tesla отделку салона.

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