Highland Gold предложит выплату дивидендов акциями вместо денег

Highland Gold управляет месторождениями, находящимися в Чукотском АО, Хабаровском и Забайкальском крае (на фото цех агломерации руды Ново-Широкинского рудника) Евгений Епанчинцев / ТАСС

Компания Highland Gold предложит акционерам проголосовать за предоставление совету директоров золотодобытчика полномочий - предлагать акционерам на выбор «бумажные» или денежные дивиденды. Об этом компания сообщила в отчете за 2017г. В случае одобрения, эти полномочия будут предоставляться сроком на пять лет. Голосование состоится 24 мая, на годовом собрании акционеров Highland Gold.

Только после этого совет директоров компании будет принимать решение о схеме выплат, сообщил представитель компании: «до выплаты полугодовых или финальных дивидендов за 2018 г. будет возможность проанализировать ситуацию». Он подчеркнул, что пока нельзя с точностью сказать, будет ли компания платить «бумажные» дивиденды, а также сказал, что пока никто из ключевых акционеров (37,41% акций контролируют Евгений Швидлер, Роман Абрамович и его партнерские структуры) компании не заявлял о намерении выбрать акции вместо выплаты в деньгах. По словам собеседника «Ведомостей» в компании, с инициативой предоставить инвестором выбор выступило несколько британских инвестфондов, работающих с компанией.

Дивидендная политика Highland Gold предполагает ежегодную выплату дивидендов в размере 20% от свободного денежного потока от операционной деятельности. В 2017 г. на дивиденды было направлено $48,3 млн.

Для российских компаний выплата неденежных дивидендов - явление редкое, сходятся во мнении эксперты. Общее положение закона об акционерных обществах предписывает выплачивать дивиденды именно деньгами, поясняет партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Однако устав конкретного акционерного общества может предусматривать выплату дивидендов иным имуществом, что допускается законом», - добавляет он. «Теоретически, компания может выплачивать дивиденды любым имуществом, указанном в уставе. Однако в России необычные решения при выплате дивидендов практически не встречаются. Бывает, например, что кипрские компании выплачивают дивиденды акциями дочерних компаний», - приводит пример партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. По его мнению ситуацию с Highland Gold нельзя назвать необычной: компания не является российским юрлицом и имеет активы не только внутри страны. Практика выплаты дивидендов в акциях распространена в Великобритании, в чьей юрисдикции и зарегистрирована Highland Gold, отмечает представитель компании: « к такой практике исторически прибегают такие компании, как Shell и BP».

«Возможность выбора - это, в целом, неплохо», говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский. Однако, по его мнению, инвесторам ближе такой подход, когда дивиденды платятся деньгами, а дальше уже сами инвесторы решают, как поступить со своими деньгами: купить еще акций этой компании или инвестировать во что-то ещё. Выплата дивидендов акциями равносильна принудительной допэмиссии. Но в текущей рыночной ситуации у компании нет в этом большой необходимости, уверен Сосновский. «У компании сильный баланс, открыты крупные кредитные линии, цены на золото хорошие, а рубль гораздо слабее, чем мог бы быть. Даже с учетом предстоящих затрат на строительство Кекуры, необходимости выпускать новые акции и размывать базу текущих акционеров - нет», - поясняет эксперт.