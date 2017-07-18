Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Доходное золото
Партнер Абрамовича может стать одним из крупных акционеров Polymetal
Бывший гендиректор Highland Gold может продать Polymetal долю в Нежданинском месторождении за акции
- Полина Трифонова
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Polymetal продолжает активно покупать месторождения
Polymetal
В течение последних 10 лет Polymetal был одной из самых быстро растущих компаний отрасли. С 2008 г. производство компании выросло более чем вдвое – до 1,27 млн унций золотого эквивалента. Но срок жизни месторождений Polymetal короче, чем у конкурентов, указывает аналитик БКС Олег Петропавловский. Сроки жизни месторождений, которыми владеет компания, истекут между III кварталом 2017 г. (Капан в Армении) и 2034 г. (Майское на Чукотке). Жизнь трех проектов завершится в 2023–2024 гг.: Дуката (самый крупный серебряный рудник в России), Омолона (хаб, объединяющий пять месторождений в Магаданской обл.) и Охотска (хаб в Хабаровском крае, где перерабатываются руды трех месторождений).
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