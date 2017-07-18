Промышленность
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Доходное золото

Партнер Абрамовича может стать одним из крупных акционеров Polymetal

Бывший гендиректор Highland Gold может продать Polymetal долю в Нежданинском месторождении за акции

В течение последних 10 лет Polymetal был одной из самых быстро растущих компаний отрасли. С 2008 г. производство компании выросло более чем вдвое – до 1,27 млн унций золотого эквивалента. Но срок жизни месторождений Polymetal короче, чем у конкурентов, указывает аналитик БКС Олег Петропавловский. Сроки жизни месторождений, которыми владеет компания, истекут между III кварталом 2017 г. (Капан в Армении) и 2034 г. (Майское на Чукотке). Жизнь трех проектов завершится в 2023–2024 гг.: Дуката (самый крупный серебряный рудник в России), Омолона (хаб, объединяющий пять месторождений в Магаданской обл.) и Охотска (хаб в Хабаровском крае, где перерабатываются руды трех месторождений).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике