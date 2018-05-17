Китай выступил против работы «Роснефти» у побережья Вьетнама

«Роснефть» 15 мая сообщила, что Rosneft Vietnam B.V. начала бурение эксплуатационных скважин на месторождении Lan Do на шельфе Вьетнама. Работы ведутся на спорной территории, которую Китай считает своей, отмечает Reuters Maxim Shemetov / Reuters

Ни одно государство, организация, компания или частное лицо не может заниматься разведкой или разработкой месторождений нефти и газа в территориальных водах Китая без разрешения Пекина, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан на брифинге в четверг. Как пишет агентство Reuters, так он ответил на просьбу прокомментировать работы, которые дочка «Роснефти» Rosneft Vietnam B.V. ведет в Южно-Китайском море.

«Мы призываем соответствующие стороны должным образом уважать суверенитет и юрисдикцию Китая и не делать ничего, что может повлиять на двусторонние отношения и мир и стабильность региона», — заявил представитель китайского МИДа.

«Роснефть» 15 мая сообщила, что Rosneft Vietnam B.V. начала бурение эксплуатационных скважин на месторождении Lan Do на шельфе Вьетнама. Работы ведутся на спорной территории, которую Китай считает своей, отмечает Reuters. Бурение ведется внутри так называемой девятипунктирной линии, которую Китай использует для определения своих территорий в Южно-Китайском море (в эти территории входит и исключительная экономическая зона Вьетнама), писал ранее Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie. 17 мая агентство со ссылкой на неназванные источники написало, что Rosneft Vietnam B.V. обеспокоена возможной негативной реакцией Пекина на бурение на спорном участке.

Деятельность «Роснефти» в Южно-Китайском море соответствует лицензионным обязательствам, заявил в четверг представитель компании. «Лицензионные участки компании "Роснефть" на шельфе Южно-Китайского моря находятся в территориальных водах Вьетнама», — цитирует его ТАСС.

«Роснефть» не консультировалась с Кремлем по поводу работ на шельфе в Южно-Китайском море, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пекин в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и с Вьетнамом, по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Reuters напоминает, что в марте власти Вьетнама были вынуждены отказаться от соглашения с испанской Repsol о ведении буровых работ в оспариваемой Пекином зоне.

Проект на шельфе Вьетнама, в котором Rosneft Vietnam B.V. владеет 35% и является оператором, предполагает разработку трех газоконденсатных месторождений – Lan Tai, Lan Do и PLD («Дикая орхидея»). Они расположены в 370 км от берега, глубина моря на участках достигает 190 м. Начальные геологические запасы газа на месторождениях - около 69 млрд куб. м.

В начале мая акционеры «Роснефти» — швейцарский сырьевой трейдер Glencore и суверенный фонд Катара QIA — отказались от сделки с китайской CEFC. Планировалось, что китайская компания выкупит 14,16% акций «Роснефти». Сумма сделки оценивалась в $9,1 млрд, но CEFC не смогла до начала апреля выполнить договоренности по выплате первого транша.