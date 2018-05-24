«Сибур» ускоряет свой проект на Дальнем Востоке

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года «Газпром переработка Благовещенск»

«Сибур» и «Газпром» на Петербургском международном экономическом форуме подпишут контракт на поставку этана с Амурского ГПЗ (проект «Газпрома») на Амурский ГХК («Сибур»), сообщили «Ведомостям» три собеседника, знакомые с планами компаний. Подписание запланировано на 25 мая. Подробности они не сообщили. Представители «Сибура» и «Газпрома» отказались комментировать условия соглашения.

Проект строительства Амурского ГХК напрямую связан с Амурским ГПЗ, где этан будут выделять из поставляемого в Китай по «Силе Сибири» газа.

Появляющаяся вместе с подписанием контракта определенность в объемах и сроках начала поставок сырья для Амурского ГХК позволяет «Сибуру» ускорить работу над проектом. Компания уже начала обсуждение создания совместного предприятия с китайской Sinopec, сообщили «Ведомостям» собеседник, знакомый с условиями возможной сделки, и источник, близкий к акционерам «Сибура».

В перспективе партнером «Сибура» в Амурском ГХК может оказаться консорциум китайских компаний, говорит первый из собеседников, но сейчас речь идет о вхождении в предприятие только Sinopec. Обсуждается передача китайской компании 49% предприятия, контроль останется за «Сибуром», рассказывает он. Вариант структуры финансирования, по словам того же собеседника, таков: пропорционально долям в СП «Сибур» и Sinopec вносят 15% стоимости проекта в качестве первоначальных инвестиций, 15% – акционерный заем, остальное – проектное финансирование. Эти условия обсуждались с Sinopec, но параметры еще могут измениться, уточняет он.

Долю от 25 до 49% в этом проекте «Сибур» изначально планировал передать зарубежным партнерам. Sinopec (владеет 10% «Сибура») был одним из очевидных вариантов, но отсутствие контракта с «Газпромом» тормозило переговоры об СП, говорит источник, близкий к акционерам «Сибура». Вместе с достижением окончательных договоренностей по контракту, наоборот, появилась возможность ускориться с обсуждением условий и созданием СП, объясняет он. Встреча с представителями Sinopec, на которой обсуждалось создание СП, состоялась в Москве на прошлой неделе, знает собеседник. Но говорить о структуре финансирования как о решенном вопросе, пока преждевременно, уточняет он: не исключено, что «Сибур» захочет минимизировать проектное финансирование за счет увеличения займов акционеров.

Стоимость Амурского ГХК предварительно оценивается в сумму около 500 млрд руб. ($8 млрд по текущему курсу). Финального инвестиционного решения пока нет. В феврале 2018 г. компании подписали предварительный договор на поставку этана в объеме 2 млн т в год. Это позволит ГХК производить около 1,5 млн т полиэтилена в год. Гарантировать достаточный для газохимического производства объем сырья «Газпром» может только после запуска четвертой линии ГПЗ. Текущий график строительства предполагает, что она может быть достроена в 2024–2025 гг.