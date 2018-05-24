Бизнес / Промышленность

«Ростех» объяснил слова Чемезова об обмене опциона в Удокане на долю в Mail.Ru

Оказалось, что речь шла о двух разных сделках
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Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что госкорпорация намерена обменять свой 25%-ный опцион в одном из крупнейших в мире месторождений меди – Удокан, а также долю в «Мегафоне» на долю в Mail.Ru. Однако спустя несколько часов представитель «Ростеха» уточнил слова своего шефа: это два разных проекта, которые никак не связаны между собой.

Когда речь шла о Mail.Ru Group, имелось в виду вхождение «Ростеха» в капитал компании МФТ (совместное предприятие с «Мегафоном», Газпромбанком и USM), доля «Ростеха» в котором составит 11%, объясняет представитель госкорпорации.

Обсуждения «Ростеха» проекта Удокан с холдингом USM не имеют никакого отношения к этой сделке, но «реализация предварительных договоренностей об опционе в Удокане находится в стадии обсуждения», передает представитель «Ростеха» слова Сергея Чемезова.

В начале мая «Ростех» уже стал совладельцем Mail.ru Group. Для этого «Ростех» создал совместное предприятие с «Мегафоном», Газпромбанком и USM Holdings Алишера Усманова – «МФ технологии» (МФТ), объявили компании. Туда «Мегафон» внес пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов), а участники сделки должны были позже поделить компанию между собой. По условиям сделки Газпромбанк покупает у структуры «Мегафона» 35% акций МФТ, USM - 9%, а «Ростех» – 11%. А «Мегафон» после всех этапов сделки оставляет у себя через дочернюю компанию Lefbord Investment Limited (Lefbord) 45% нового предприятия.

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