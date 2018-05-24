«Ростех» обменяет долю в крупнейшем месторождении меди на пакет Mail.ru

Стенд «Ростеха» на Петербургском форуме Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

«Ростех» намерен обменять свой 25%-ный опцион в одном из крупнейших в мире месторождений меди – Удокан, а также долю в «Мегафоне» на долю в Mail.ru, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, владеть долей в Mail.ru Group более выгодно, чем держать опцион в находящемся на стадии проекта Удоканском месторождении, а также в операторе связи. По словам Чемезова, Удокан в лучшем случае начнут разрабатывать через 6 лет.

Представители USM Holdings и Mail.ru Group на момент публикации заметки не ответили «Ведомостям».

В начале мая стало известно, что «Ростех» станет совладельцем Mail.ru Group. Для этого «Ростех» создал совместное предприятие с «Мегафоном», Газпромбанком и USM Holdings Алишера Усманова – «МФ технологии» (МФТ), объявили компании. Туда «Мегафон» внес пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов), а участники сделки должны были позже поделить компанию между собой. По условиям сделки Газпромбанк покупает у структуры «Мегафона» 35% акций МФТ, USM – 9%, а «Ростех» – 11%. А «Мегафон» после всех этапов сделки оставляет у себя через дочернюю компанию Lefbord Investment Limited (Lefbord) 45% нового предприятия.

Общий бизнес оценивался в $450 млн, говорилось в сообщении. В нем будет несколько блоков. Один из них будет связан с разработкой программного обеспечения для предприятий и разработкой специального программного обеспечения. В этом плане логично партнерство с «Ростехом», объяснял «Ведомостям» при анонсе сделки исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.