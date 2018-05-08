Технологии / Интернет и digital

У Mail.ru Group появятся новые совладельцы

Это «Ростех» и Газпромбанк
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«Мегафон» создает совместное предприятие с Газпромбанком, «Ростехом» и USM Holdings Алишера Усманова, сообщила пресс-служба оператора. Цель СП - «развитие цифровых услуг и проектов в сфере цифровой экономики», указывается в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что компании создают новую структуру - «МФ технологии» (МФТ). В нее «Мегафон» внесет пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). Позже компанию между собой разделят все участники сделки.

Сейчас акционер МФТ - 100% «дочка» «Мегафона» — Lefbord Investment Limited («Lefbord»). По условиям сделки Газпромбанк купит у структуры «Мегафона» 35% акций МФТ, USM — 9%, а «Ростех» получит 11%. Таким образом, дочерняя компания оператора сохранит за собой 45% акций МФТОбщий бизнес оценивается в $450 млн, говорится в сообщении. 

Ранее о планах Газпромбанка и «Ростеха» стать совладельцами интернет-холдинга Mail.ru Group написала газета «Коммерсантъ». Издание указывало, что банк и госкорпорация выкупят доли в новой компании «МФ технологии» — совместном предприятии с «Мегафоном» и USM Holdings. 

«МегаФон», как отмечала газета, внесет в этот бизнес экономическую и голосующую доли в Mail.ru Group и по итогам сделки получит $247,5 млн. «Партнеры также планируют совместно развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию СП «Яндекс.Маркета» и Сбербанка», - подчеркивал «Коммерсантъ».

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