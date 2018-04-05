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Mail.ru и «Мегафон» инвестируют $26 млн в московский сервис заказа такси

Мобильный оператор «Мегафон» и Mail.ru Group инвестируют в сервис заказа такси «Ситимобил», говорится в пресс-релизе оператора связи.

Вложения «Мегафона» в ООО «Сити-мобил» составят около $14 млн, а доля может достичь 31%. Mail.ru инвестирует $12 млн и получит 26% в проекте, указывается в сообщении интернет-холдинга. Компании не планируют консолидировать доли в «Ситимобиле».

Всего в результате инвестиционного раунда ООО «Сити-мобил» привлек $35 млн. Кто в нем принял участие, помимо «Мегафона» и Mail.ru Group, не раскрывается.

В Mail.ru Group видят потенциал в интеграции сервиса такси с другими своими сервисами, в том числе с Delivery Club, сообщает в пресс-релизе компании. По словам исполнительного директора «Мегафона» Геворка Вермишяна, новый проект позволит компании повысить лояльность и lifetime value (прибыль компании от одного клиента за все время сотрудничества) абонентов, а также дополнительно монетизировать услугу передачи данных.

4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что для «Мегафона» и Mail.ru сделка с CityMobil - «эксперимент, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси». «Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», – пояснял собеседник издания.

ООО «Сити-мобил» было создано в 2009 г. Компания предлагает пользователям бронировать поездки через мобильное приложение, веб-сайт или оператора. Сейчас более 65% поездок бронируются через приложение сервиса.

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