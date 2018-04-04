«Ъ»: Mail.ru Group и «Мегафон» купят доли в City Mobil

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Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей Facebook

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica предположительно в 2013 г. получила незаконным путем персональные данные не 50 млн, а 87 млн пользователей. Об этом говорится в сообщении Facebook со ссылкой на технического директора соцсети Майка Шрепфера.

«В целом мы полагаем, что данные 87 млн человек, в основном из США, возможно, были переданы Cambridge Analytica», – говорится в сообщении.

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей от профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Британская компания использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения избирателей. При помощи разработанного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

«В 2015 г. мы узнали от журналистов из The Guardian о том, что Коган поделился данными разработанного им приложения с Cambridge Analytica», - ранее говорил основатель соцсетиМарк Цукерберг. По его словам, это не соответствует политике компании. Соцсеть сразу же закрыла Когану доступ к персональным данным и потребовала от Cambridge Analytica удалить информацию о всех личных данных пользователей, полученных незаконным путем. По его словам, на тот момент компания предоставила доказательства выполнения требований.

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